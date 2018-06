Los docentes universitarios definirán con un plebiscito si inician o no el segundo cuatrimestre, en el marco de una negociación paritaria congelada desde abril en una oferta oficial de un 15 por ciento de aumento, a pagar en cuatro cuotas. La consulta sobre la medida de fuerza es impulsada por las federaciones Conadu y Conadu Histórica, que estiman que ganará el no inicio de clases. Conadu Histórica inició el sondeo el martes y lo continuará hasta el miércoles que viene, mientras que la Conadu lo hará entre el lunes y viernes próximos. Los gremios universitarios exigen al gobierno un aumento de entre el 25 y el 30 por ciento. “Por la demora en los envíos de las partidas presupuestarias tenemos universidades que no están pudiendo adelantar con recursos propios los salarios de las trabajadoras y los trabajadores, como hacían habitualmente cada mes. Tras haber realizado paros, una marcha multitudinaria y acompañar las protestas del resto de los trabajadores, lo que estamos discutiendo en las universidades nacionales es la necesidad de no comenzar el segundo cuatrimestre para mostrar la firme resolución de la comunidad docente universitaria de pelear por nuestros salarios y por una educación superior de calidad”, sostuvo la secretaria gremial de Conadu, Verónica Bethencourt.