En Jujuy, un hombre que propuso en redes sociales la idea de “matar y descuartizar” a integrantes de “cada grupo subversivo de feminazis” fue detenido durante un día y luego dejado en libertad, mientras la justicia evalúa los materiales secuestrados en su casa y sigue adelante la investigación por posible “apología del delito”. “Tuvimos mucha necesidad de poner un freno a esa violencia y exigirle al Estado que también lo haga. El Estado tiene que velar por nuestra seguridad”, explicó en diálogo con este diario la abogada Mariana Vargas, una de las firmantes de la denuncia contra Roque Facundo Ramírez Lobo. “No se trata de coartar la libertad de expresión, sino de que en una situación de tanto odio, de un grupo tan embravecido como ese en el que este hombre publicó la posible amenaza, el temor es que sea una idea que genere efectivamente un hecho que tengamos que lamentar”, añadió. En tanto, en Salta, el colectivo Mujeres Orán denunció amenazas realizadas, también en redes sociales, por “un profesor de la Escuela N° 5040 de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. El Sr. Felix Pizarro, profesor de biología, quien opera en la red social Facebook bajo el nombre de Tino Abuawad y se nombra a si mismo como ‘defensor de la vida’”. Entre otras cosas, en Facebook el docente posteó la imagen de una joven con pañuelo verde arrodillada y a quien alguien de guante y rosario a la muñeca apunta con un revolver y escribió “creo que la pondré de foto de perfil jajaaja”.

Representantes de seis organizaciones de mujeres (Mujeres Unidas en lucha, Casa de la Mujer María Conti, Cepa, Atavi, Red por el Derecho a la Identidad y la Campaña por el Derecho al Aborto) había presentado su denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy por las propuestas que Roque Facundo Ramírez Lobo había escrito en Facebook. Aunque Ramírez Lobo luego borró sus palabras, el fiscal Diego Cussel –que detuvo al denunciado durante un día, mientras secuestraba en su casa computadora, teléfono y otros elementos de interés– consideró que corresponde investigar lo sucedido como “apología del delito”. “Hay que formar un grupo que agarre una de cada grupo subersivo (sic) de feminazis… xq no son mujeres ni mujeres respetables estos seres… repito tomar una de cada grupo y matarla y descuartizarla y exhibirlas en la calle a pedazos solo así veran que no se jode con la vida… Llamenme loco asesino… pero ellas están mas locas y asesinas al que hierro mata a hierro muere… tire la idea seguro algunos loquitos lo van a armar pronto.. gracias”, había escrito Ramírez Lobo, empleado de dos karaokes, uno de los cuales lo desafectó al trascender lo que había escrito.

Actualmente, el investigado se encuentra en libertad, pero la causa –por cuya acusación podría recibir una condena de un año de prisión como máximo– continua. “Vamos a ser querellantes”, explicó la abogada Vargas en diálogo con este diario, y advirtió que las medidas tomadas por la justicia y la continuación de la investigación permiten “ejemplificar qué no se hace, decir que hay límites y que el Estado está de este lado”. “Este tipo de reacciones es algo más bien minoritario, esto del odio. De todos modos entiendo que el Estado se tiene que hacer cargo de poner freno a esto y aparte porque una cosa es la libertad de expresión, que efectivamente existe, que uno no quiere que se afecte en las redes, porque es el lugar donde quienes no tenemos poder en los medios de comunicación podemos comunicar y viralizar. No se trata de coartar la libertad de expresión, sino que en una situación de tanto odio, de un grupo tan embravecido como ese en el que este hombre publicó la posible amenaza, el temor es que sea una idea que genere efectivamente un hecho que tengamos que lamentar”, añadió Vargas, quien también hizo referencia a los episodios recurrentes, en distintos puntos del país, de amenazas y agresiones a, por ejemplo, mujeres que andan por la calle con el pañuelo verde de la Campaña por el Derecho al Aborto.

