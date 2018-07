Tras la eliminación en Kazán, las reflexiones de los protagonistas fueron de un extremo a otro si se las analiza en términos de continuidad. Uno de esos extremos fue la declarada incertidumbre del entrenador Jorge Sampaoli sobre su futuro en el cargo. El otro, el anuncio de despedida de Javier Mascherano.

“Es hora de decir adiós y alentar desde afuera”, anunció frente a las cámaras el mediocampista de 34 años tras los que fueron probablemente sus últimos noventa minutos de sufrimiento con la Selección. “A partir de ahora soy un hincha más, se terminó. El tiempo pondrá las cosas en su lugar, quizás algún día se pueda valorar a una camada de jugadores que representó a la Selección de la mejor manera, siempre intentando lo mejor para nuestro país”, prolongó su despedida el jugador de Hebei Fortune de China, añadiéndole una pizca de reproche para los críticos. En cuanto a la derrota en sí, el líder en la tabla de infracciones en el Mundial consideró que dieron “todo” lo que tenían pero enfrente hubo una “potencia”. Por último, el ex River y Barcelona le tiró un poco de presión a los que vendrán: “Cada vez que se termina un Mundial hay recambio, hay una Copa América el año que viene y ojalá que la Selección Argentina pueda competir como lo hizo en los últimos años (en referencia a las finales a las que se llegó)”.

El contraste con el ex capitán llegó desde la conferencia de prensa post-partido que brindó el DT. Ante la insistencia de los presentes por una definición sobre su futuro, Sampaoli aclaró: “Aún no evalué dejar el cargo”. “Siento una gran frustración. Venía con una gran ilusión de que Argentina podía ganar. Esto me fortalecerá como entrenador desde el aprendizaje”, manifestó entre la negatividad y el optimismo el técnico argentino. En cuanto a lo sucedido dentro del campo de juego, Sampaoli aclaró que estaba dentro de lo planificado y destacó al rival. “Estuvimos en cada detalle, hablamos de cada cosa que podía pasar durante el partido, pero esto es fútbol y hay que estar dentro de la cancha. Argentina luchó, tuvo chances y hasta el final pudo lograr el empate. Sabíamos que había muchos jugadores rápidos en Francia y nos encontramos con un jugador increíble como lo es Mbappé. Francia fue un equipo muy rápido en las transiciones y eso nos lo hizo sentir”, expresó el casildense, que no se olvidó de destacar el esfuerzo realizado por sus jugadores. “Hay un equipo que luchó hasta el final y rescato eso. Quiero agradecerle a todo el grupo por tratar de llegar a lo más alto. Lamentablemente no se dio. Vinimos de una Eliminatoria difícil, con un Mundial muy cerca... Pero no es una excusa para echarle la culpa al tiempo. Pensamos que Argentina iba a llegar más lejos, pero nos tocó esto”, consideró.

Uno de los pocos jugadores que habló con la prensa y se mostró autocrítico fue Gabriel Mercado, autor del gol que le dio la efímera ventaja a la Selección en el segundo tiempo. “Hicimos un esfuerzo enorme a pesar de no jugar bien. Conseguimos el segundo gol y ellos remontaron, no encontramos respuesta a eso. Tratamos de defender y no lo hicimos bien, estamos muy tristes. Fue un partido luchado, dejamos todo y no lo pudimos conseguir”, opinó el de Puerto Madryn.

Sergio Agüero, que marcó el tercer tanto argentino, fue otro de los que dio la cara. “Estoy obviamente triste por la derrota pero ya está. Hay que tratar de pensar en adelante”, dijo el ex Independiente, rápido en sanar heridas. “Por momentos se jugó bien, por momentos se jugó mal. El balance es lo que se vio”, agregó. Por último, el goleador argentino en el torneo con dos tantos no apresuró un fin de ciclo: “Creo que este Mundial nos agarró a una edad bastante justa. Después, como todos sabemos, hay jugadores jóvenes que vienen atrás, muchos 9 con gran proyecto. Obviamente uno siempre da lo mejor en su club y mientras lo decida el técnico, sea Jorge u otro, uno estará”.