El directivo del Grupo Techint y vicepresidente de la Unión Industrial, Luis Betnaza, reconoció el fracaso del techo salarial impulsado por el Ministerio de Trabajo. “Lamentablemente hay que volver a mirar el proceso salarial; pero cada uno sabrá, porque habrá sectores que podrán afrontarlo y otros que no”, consideró el empresario al ser consultado por el impacto de la inflación sobre las paritarias acordadas siguiendo la pauta oficial del 15 por ciento. Cuando incorporan el impacto de la devaluación sobre los precios, el ITE de la Fundación Germán Abdala estima que el salario real terminará el año con una caída en el orden del 5 por ciento. Sin una reapertura de las negociaciones o sumas adicionales, los ingresos salariales experimentarán en 2018 una caída similar a la del primer año del gobierno de Mauricio Macri.

Pero antes que un guiño a los sindicatos industriales, las declaraciones del representante del holding siderúrgico encabezado por Paolo Rocca exponen las crecientes tensiones entre un sector de la cúpula empresaria y la Casa Rosada. “Lo que uno vive básicamente es algo que se veía venir”, sostuvo Betnaza durante una entrevista con radio La Red. Sin embargo, el directivo del Grupo Techint asumió como propio el discurso oficial y sostuvo que “el rumbo que se ha tomado, más allá de lo doloroso que sea, era inexorable porque no podíamos mantener lo que se venía haciendo. No creo que el Gobierno afronte esto queriendo hacerle maldad a la gente”. En la misma línea, el vicepresidente de la UIA consideró que el gobierno de Macri “se equivocó en no manifestar o advertirle a la sociedad que esta dilapidación iba a tener un sinceramiento que tenía un costo y un dolor que hay que afrontar. Al final del camino, hay que llegar a ser un país normal”.