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Economía

El Banco Mundial recortó las expectativas para Argentina

Menor crecimiento de la economía

La entidad redujo la proyección de 3,6 a 2,1% para este año. Halagó al Gobierno, pero también ajustó la estimación para 2027.

Fotografía de archivo de un hombre que camina frente a la sede del Grupo Banco Mundial en Washington. EFE/Shawn Thew
La entidad valoró las medidas de ajuste del Gobierno nacional. EFE

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