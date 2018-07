Sergia Lazarovich, la salteña de 60 años que se autopercibe como mujer y cambió su identidad de masculina a femenina, presentó los papeles en la Anses para recibir su beneficio previsional y aguarda la resolución de su trámite. “A mediados de mayo pasado, Sergia Lazarovich inició sus trámites jubilatorios. Presentó la documentación y ahora se evaluará el derecho de acuerdo a la documentación presentada”, explicó la titular de la UDAI Norte de la Anses, Laura Cartuccia, al diario El Tribuno de Salta, quien aclaró que “para nosotros ella tiene un DNI que dice que es mujer y nosotros la consideramos como tal”. El caso se dio a conocer el 20 de marzo pasado en un programa radial donde un periodista leyó un tuit de un usuario que se refería a la revolución que generó entre los trabajadores de AFIP el caso de un hombre que cambió de sexo para jubilarse cinco años antes. “Estupor, incredulidad y sinrazón porque un compañero de laburo se cambió el DNI a sexo femenino, cuando es bien sabido que es masculino, bien masculino y tiene pareja”, expresaba el mensaje. Consultada sobre la polémica generada, Lazarovich fue contundente: “Me cambié de género porque tengo una convicción. Lo hice porque estoy convencida, las motivaciones son mías y no tengo que explicarle nada a nadie”, y remarcó que “esto no hubiera sido un problema para nadie si todos se jubilaran a los 65 años”. En ese momento el trámite de jubilación no estaba presentado.