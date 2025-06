Ignacio Malcorra, jugador de Rosario Central, expresó su tristeza por la sanción impuesta a los nenes de nueves años suspendidos por Newell's, y aseguró que el castigo lo tomó por sorpresa.

"Me da mucha tristeza, me pone mal por los nenes. Siempre me saqué fotos con todos, ellos estaban ahí con mi hijo, me saludaron y se sacaron la foto como lo hacen siempre", declaró Malcorra en conferencia de prensa. El futbolista, clave en los últimos triunfos de Central en los clásicos, afirmó que la actitud de los niños fue espontánea y sin intenciones ajenas al momento.

Malcorra destacó que los menores actuaron con inocencia y no imaginaron que su gesto les traería consecuencias dentro del club: "Fue un momento de felicidad, como cualquier niño que ve a un jugador de Primera División y quiere una foto". Malcorra, quien acostumbra a tomarse fotografías con hinchas de distintos equipos durante sus recorridos por Rosario, insistió en que la medida de Newell’s le resultó inesperada: "Uno trata de que todos pasen un lindo momento, como me hubiera gustado cuando era chico sacarme fotos con un jugador de Primera".

El hecho ocurrió hace algunas semanas en Funes, cuando la Escuela Malvinas Argentinas enfrentó al equipo donde juega el hijo del volante "canalla". La imagen, subida por los padres a redes sociales, provocó un fuerte debate interno en la institución del Parque Independencia, que terminó aplicando lo que consideró una "medida ejemplificadora".

"Se les quitó la beca, pero todo fue consensuado con los padres que estuvieron de acuerdo con la medida", aseguró Carlos Panciroli, coordinador del predio, aunque algunos progenitores contradijeron esa versión. La institución justificó la decisión en nombre de la "vida cotidiana del club" y el "respeto a los colores", en una ciudad donde la rivalidad futbolística muchas veces excede los límites deportivos.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó la decisión como "una vergüenza" y planteó dudas sobre la autonomía del presidente del club, Ignacio Astore, al sancionar a jugadores infantiles de Newell’s tras sacarse una foto con Malcorra.

"¿El presidente del club actuó por decisión propia o lo apretó la barra?", expresó Bullrich a través de redes sociales sobre lo sucedido hace algunos días, cuando seis niños de entre ocho y nueve años decidieron tomarse una foto con el 10 de Central, Malcorra, tras disputar un encuentro con el club en localidad de Funes.

La ministra de Seguridad aseguró que avanzará con medidas para fortalecer el derecho de admisión en los estadios, con el objetivo de impedir la presencia de violentos en las canchas. "Vamos a ir a fondo: los violentos no van a entrar", afirmó.

En los últimos días se convirtió en noticia la historia de un grupo de seis niños de nueve años, quienes vestían la ropa de Newell’s, club al que representan en las categorías infantiles del fútbol rosarino, y se tomaron una foto con Malcorra, quien estuvo presente ya que su hijo jugó ese partido. Sobre esta situación, y con la polémica que generaron las declaraciones del formador Carlos Panciroli, el club rosarino sacó un comunicado en sus redes sociales, respondiendo a la "repercusión pública" que obtuvo el tema mencionado.

Newell’s, en tanto, desmintió que haya sancionado al grupo de seis niños, y adjudicó que la situación se había tratado internamente, junto con los padres de los jóvenes, y que la institución "no ha realizado ninguna sanción disciplinaria formal" hacia los chicos.