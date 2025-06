“¡Este mundo está lleno de injusticias y hay que seguir peleando para mejorarlo un poco!”, dice uno de los personajes de Cuento con piojo y picaflor, del escritor chaqueño Gustavo Roldán (1935-2012). Celebrar la obra de uno de los referentes de la literatura infantil y juvenil y pelear pueden ir de la mano. La fiesta de los libros y la lectura vuelve a la Casa de la Cultura de las Madres de Plaza de Mayo. Este sábado a las 14.30 comenzará la decimocuarta edición del Festival Literario Gustavo Roldán en el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi), ubicado en el predio de la Ex Esma. La programación, que no se suspende por lluvia, desplegará presentaciones de libros, espectáculos musicales, talleres literarios, danzas circulares, narración oral, juegos y espacios permanentes. Entre las propuestas musicales se destacan las del grupo Vuelta Canela acompañados por los Tamborcitos del ECuNHi y el nuevo espectáculo de Valor Vereda, Canciones para dar abrazos. La entrada es libre, con un bono contribución voluntario.

El texto literario como sistema solar

Así como la tierra gira alrededor del sol, en el Festival Literario Gustavo Roldán todo gira en torno del texto literario. Se presentarán los libros Viento de furia, una reedición indispensable de Gustavo Roldán a cargo de Ediciones Del Naranjo; El lobo y su hora, de Laura Devetach, editado por La gran Nilson; Soles y Flores, de León Gieco y Yael Frankel, publicado por Avión que va, y Abrazo guardado, de Istvansch y Verónica Parodi. También estarán presentes los autores e ilustradores que formaron parte de Hasta la vida, primera producción editorial de ECuNHi Ediciones, para charlar sobre este libro que surgió después de la brutal represión de la Gendarmería y la Policía Federal a los integrantes de la murga “Los Auténticos Reyes del Ritmo”, del Bajo Flores, cuando estaban ensayando, en enero de 2016. Participarán del diálogo Mario Méndez, Verónica García Ontiveros e Istvansch, coordinados por la periodista y editora de Página/12 Karina Micheletto.

El Festival cerrará con un homenaje a la historieta El Eternauta, escrita por Héctor Germán Oesterheld y dibujada por Francisco Solano López. Claudio Ferraro, histórico conductor del Festival, leerá fragmentos de la obra, y el público podrá asistir a la charla abierta con Carlos March, actor que participó en la serie. En esta edición vuelven a tener una participación especial les Susurrantes Solidarixs con su ya tradicional “Susurrada Roldanera”. En cuanto a los talleres, “Danzas circulares”, coordinado por Sandra Cirilli, es una propuesta para toda la familia con músicas del mundo. En el “Espacio Literario”, La Juglaresa libros invita a compartir lecturas y narraciones de libros que abren todos los mundos posibles. En “Las pulgas... ¿no vuelan?”, Aída Ortega Castelán -narradora oral, susurrante solidaria del ECuNHi, docente y bibliotecaria-, propone soñar entre historias de pulgas y libros. Lorena, de Boliche Rodante, comparte el cuento “Pájaro de nueve colores” para luego construir pájaros de mil colores para volar y jugar. El menú del sábado por la tarde se completa con “Fábrica de personajes”, un taller del Fondo de Cultura Económica a cargo de Jana Magliano y “Máscara de Dragones”, un taller de Ponsatti libros.

Pensar desde lo nuestro

“En un mundo donde se derrumban los valores, todavía –creo, quiero creer– quedan los libros como un baluarte de la dignidad. Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse, es una habitación donde se encuentra lo que no se debe saber, es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja marcas que después no se pueden borrar”, señaló el autor de El monte era una fiesta en el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información IFLA, en 2004. “Gustavo Roldán es parte de nuestra memoria cultural argentina, él nos dejó un legado inmenso, una mirada valiosa sobre las infancias y la literatura -plantea Verónica Parodi, directora del Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi)-. “En toda su obra él nos propone pensar desde lo nuestro, desde lo que somos; sus cuentos son una hermosa llave para ingresar a pensarnos como pueblo, como región, con nuestros acentos y nuestras historias”.

Parodi, también educadora, autora y editora en Avión que va, destaca que el Festival Literario lleva el nombre del escritor chaqueño y está organizado por el ECuNHi en la casa cultural de las Madres de Plaza, un lugar de memoria e identidad. “La obra de Roldán está vigente y se sigue reeditando, pero creemos que las futuras generaciones tienen que conocerlo aún más, tiene que volverse cotidiano. A sus cuentos los habitan personajes que viven en el monte, a los que les pasan cosas muy humanas y actuales. Así aparecen zorros, sapos, tatúes, piojos, yacarés, bichos colorados, ñandúes. Se enamoran, tienen amigos, también tienen miedos, preguntas, se enfrentan a la mentira y al coraje, a la vida y a la muerte. Roldán cuenta estas historias con gran belleza poética y también con mucho humor. Nos hace la vida más bella, sin lugar a dudas”.

Todo a pulmón

Desfinanciado por el gobierno de Javier Milei, el ECuNHi “se gestiona a pulmón poniendo el cuerpo, el corazón y las ganas de defender este lugar, con su enorme historia”, cuenta Parodi y agrega que cada propuesta e invitación artística y pedagógica se la piensa “con mucho compromiso” para “sostener y dejar una huella”, como soñaron las Madres. “La única forma de gestionar es estar unidos y unidas en este desafío junto a todos los organismos de derechos humanos”, dice la directora y reconoce que una frase que guía a las trabajadoras y trabajadores del espacio es “Nunca más el silencio en estos muros”. “No podemos dejar de decirnos que aquí habitó todo el horror, y las Madres nos enseñaron que es posible construir desde la belleza y el amor. Contando, diciendo y entendiendo lo sucedido podremos transformarlo; es nuestro deber frente a este presente y pensando en el futuro”, afirma Parodi.

“La lucha no es un rato, nos decía Hebe (de Bonafini), es para siempre, y entendiendo esto es que sabemos que debemos habitar este lugar de la memoria”, reflexiona la directora del ECuNHi. “Si las Madres, que son nuestro faro, pueden y siguen haciéndolo cada jueves desde hace 48 años en la Plaza, defendiéndonos a nosotros, reclamando por nuestros derechos, gritando frente a las injusticias, entonces, ¿cómo no vamos a poder? Tenemos la obligación y el compromiso inclaudicable de seguir adelante. Por ellas, por sus hijos e hijas los desaparecidos, por nuestros hijos, por nosotros y en defensa de la Patria. Aunque quieran vaciar este predio y silenciarlo con políticas de desmemoria, no podrán con las Madres y su lucha luminosa, no podrán con nosotros y nosotras que seguimos su camino. No podrán con el peso de la historia. La verdad siempre vence porque tiene el poder más inmenso, el del amor revolucionario. Y aquí hay una sociedad comprometida en defenderlo”.

Un tiempo hostil

El primer libro de ECuNHi Ediciones, Hasta la vida, está también desplegado en una muestra visual instalada en el hall central del organismo como una forma más de visibilizar lo sucedido con los chicos y chicas de la murga “Los Auténticos Reyes del Ritmo” del Bajo Flores, que fueron reprimidos por el gobierno de Mauricio Macri. “Es también una declaración de compromiso desde el arte, y con la construcción colectiva, porque surgió de escritores y artistas visuales que entendieron que se había traspasado un límite con las infancias; fue como un grito en ese momento”, explica Parodi y precisa que “hay muchos otros gritos que levantar hoy, contra muchos otros ataques, acaso peores, contra otra nueva etapa represiva y de supresión de derechos”. Entonces, casi naturalmente, surgió la idea y la necesidad de un Hasta la vida 2, motorizado por Istvansch, uno de los grandes ilustradores argentinos; y se abrió una nueva convocatoria a autores e ilustradores para narrar este presente.

En Viento de furia, analiza Parodi, el escritor chaqueño habla de las noticias que corren y se propagan, historias que se inventan y se dicen porque sí, y que se repiten sin que nadie se preocupe por saber si son verdaderas. “¡Gustavo Roldán estaba hablando de las fake news! Es tan actual este cuento, parece escrito ayer nomás, describiendo las noticias falsas, los rumores, los inventos que se propagan para asustar, para que nos quedemos quietos y callados. Este cuento describe un tiempo hostil como el que estamos viviendo. La ficción tiene ese poder de mostrarnos el mundo, de interpelarnos e invitamos a reflexionar”.

La Susurrada Roldanera es un clásico del festival, con la participación de los Susurrantes Solidarios del ECuNHi, un grupo de narradores y narradoras coordinados por Gimena Blixen. En esta ocasión eligieron para susurrar los textos más clásicos de Roldán, fragmentos de Los sueños del yacaré, El monte era una fiesta, Cada cual se divierte como puede y Las tres dudas del bicho colorado. A la tradicional selección de Dragón, se sumará algunos fragmentos de Viento de furia y poemas de sus libros para adultos: Balada del aullador y Bajo el burlón mirar de las estrellas.

Nadie se salva solo

“La figura del Eternauta acompaña al ECuNHi desde hace unos 15 años a través de un mural realizado por los talleres para adultos mayores desde el área de artes visuales, que se llevaban adelante en esta casa cuando había un Estado que los sostenía”, recuerda Parodi y advierte que desde entonces el mural, que está ubicado en el auditorio Mercedes Sosa, es parte de la visita pedagógica que llevan adelante con todos los niveles educativos. El recorrido por las instalaciones artísticas culmina en el mural que homenajea a Juan Salvo, el personaje emblemático de Oesterheld. “Allí los niños, niñas, jóvenes, maestros y formadores se disponen a escuchar en las escalinatas la historia de El Eternauta, narrada por Claudio Ferraro, el conductor de este festival”, aclara la directora del ECuNHi. “En la voz de Ferraro, Oesterheld y su obra más emblemática están vivos siempre. También la pregunta: ¿Qué paso con él? ¿Con sus hijas y yernos, con sus nietos que aún buscamos? La palabra frente al silencio. La palabra en preguntas y respuestas. La palabra poética e histórica. La que nos moviliza y nos interpela, la que nos sacude y emociona. ‘Nadie se salva solo’, nos dice Oesterheld, y es tan cierto. Por eso en el ECuNHi está El Eternauta entre nosotros; lo podemos ver entre la gente diciendo ¡Presente!”.

¿Qué implica resistir hoy desde el arte y la cultura? Parodi elige para responder recordar un fragmento de Cuento con piojo y picaflor, de Roldán: “¿Por qué no se rinde?-preguntó una coaticita-. ¡Porque este mundo está lleno de injusticias y hay que seguir peleando para mejorarlo un poco!”. La directora del ECuNHi añade que cambiar el mundo es también lo que las Madres llevan como bandera, de la misma forma que lo hicieron sus hijos. “Ellas siempre nos marcaron el camino, que es colectivo, que es de lucha y resistencia frente a las injusticias, frente al odio, frente a la impunidad. Que tiene que ver con la memoria y la construcción colectiva. Si el arte es refugio, es transformación, es construcción, es belleza -y estamos seguros de que es así- con este festival sentimos que es posible mejorar este mundo, y que lo podemos hacer entre todos y todas”.