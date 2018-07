Los varones que se desempeñan en la órbita del gobierno porteño tendrán hasta 45 días de licencia por paternidad, si la Legislatura avala la propuesta que hoy realizó en ese sentido Horacio Rodríguez Larreta. Se trata de una medida que los iguala con las mujeres. La medida alcanza a administrativos, médicos y docentes. Hasta ahora, los hombres gozan de diez a doce días.

El propio Rodríguez Larreta se encargó de comunicar la iniciativa en la Legislatura, en un encuentro junto a la ministra de Desarrollo Social, Guadalupe Tagliaferri. "Queremos que haya más días para cuidar a los hijos y que esa responsabilidad sea compartida dentro de la familia", afirmó el Jefe de Gobierno. "No puede ser que la maternidad sea un freno para la inserción de la mujer en su carrera”, agregó.

De acuerdo a la propuesta, el empleado público porteño podrá gozar de 45 días corridos con goce de sueldo si su mujer trabaja en el sector privado, independientemente de la licencia materna. Al revés, no se estila dar más de dos días de licencia por paternidad en el sector privado.

El caso es distinto si ambos trabajan para la Ciudad. En ese escenario, 30 de los 45 días que puede tomar el padre serán restados de la licencia materna. De ese modo, la mujer, que goza de 90 días de licencia, podría cumplir 60 y volver al trabajo justo cuando comienza la licencia del marido. A su vez, esos 30 días el hombre los puede tomar en cualquier momento dentro del primer año de vida del hijo.

El nuevo esquema también contempla otra posibilidad: que tanto hombres como mujeres se tomen 120 días de licencia sin goce de sueldo, en el marco de un modelo que “promueve la coparentalidad y favorece una mayor participación de los varones en las tareas de cuidado", según dijo Tagliaferri.

En el gobierno porteño hay 135 mil empleados. Quedarán fuera de la normativa los integrantes de las fuerzas de seguridad para que no se afecten las tareas en la calle. “En docentes y médicos nosotros pagamos suplencias, y no afectamos la calidad del servicio. Pero no podemos incorporar un policía de manera transitoria”, justificaron en el Gobierno de la Ciudad. Aunque los policías si quedarán emparejados con los demás en el beneficio por adopción, por el cual se adicionarán hasta 90 días por edad y cantidad de chicos adoptados.

Para que el nuevo régimen entre en vigencia, hace falta que se pronuncie la Legislatura. Se calcula que para septiembre podría aprobarse la propuesta, previa modificación de cinco leyes laborales necesaria parae efectivizar la iniciativa. Los legisladores Natalia Fidel, del oficialismo, y Roy Cortina, del socialismo, habían presentado proyectos en la materia.