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Mundial de Fútbol 2026

A una semana del inicio de la Copa

Selección argentina: entre lesionados y la cuenta regresiva

Frente al amistoso del sábado, el técnico define el equipo titular. Este viernes hablará en conferencia de prensa.

Lionel Scaloni en Kansas Redes AFA

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