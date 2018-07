El delantero Marcelo Larrondo (foto), que aún pelea por recuperar sus rodillas de una osteocondritis, no será tenido en cuenta por el DT Marcelo Gallardo de cara a la próxima temporada y se entrena en el River Camp de Ezeiza a la espera que llegue “una oferta concreta”. El plantel millonario, que tuvo su día libre, sigue de pretemporada en el Complejo ESPN Wide World of Sports de Orlando y este domingo tendrá su primer amistoso del semestre frente al Saprissa de Costa Rica, de cara a la triple competencia del segundo semestre que incluye Copa Libertadores, Superliga y Copa Argentina.

“En un momento no sabía qué pensar, porque salía de una lesión y entraba en otra. Fue muy complicado, varias veces se me cruzó por la cabeza dejar todo”, confesó Larrondo, acuciado por los problemas en ambas rodillas que lo dejaron al margen del primer equipo y entrena aparte en el predio de Ezeiza. “Gallardo fue sincero conmigo”, admitió el ex delantero de Central al contar cómo vivió su recuperación. “Traté de aferrarme a mis seres queridos y mis compañeros; eso me dio fuerzas para seguir luchando”, dijo.

Desde Orlando y con un plantel de 26 jugadores, River entrena intensamente en doble turno, combina tareas futbolísticas y físicas en cancha y otras en el gimnasio. Mientras evalúa quién será el lateral izquierdo tras la venta de Marcelo Saracchi, Gallardo probará a Lucas Martínez Quarta, a Luciano Lollo y al joven Kevin Sibille como primer marcador central, ya que Jonatan Maidana está suspendido para la ida por la Libertadores ante Racing.