El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo ayer que la solución del caso del asilo al fundador del portal de denuncias Wikileaks, Julian Assange, estaba en camino. El mandatario realizó estas afirmaciones tras anunciar que se había iniciado un diálogo fecundo con el Reino Unido, quienes entregaron a Ecuador material por el caso Assange. Moreno aseguró que no está en el deseo de su gobierno que el ciberactivista se quede toda la vida en la embajada de Ecuador en Londres y que la solución debería estar en el mediano plazo. Moreno reiteró que el caso del asilo al periodista australiano era un problema heredado del Gobierno anterior, que consideró hace seis años que la vida de Assange corría peligro, por lo que le otorgó asilo diplomático. “Nosotros respetamos el asilo”, dijo Moreno ante corresponsales extranjeros, pero indicó que la decisión tiene condiciones como el no inmiscuirse en asuntos de otros países, condición que, según estimó el mandatario, Assange ha rebasado. El representante del ejecutivo de Ecuador opinó que la solución adoptada por su anterior canciller, María Fernanda Espinosa, que otorgó a Assange la nacionalidad ecuatoriana, había sido una tentativa fallida que lejos de solucionar el problema, lo puso más dificultoso. Julián Assange cumplió seis años de estar internado en la legación ecuatoriana en Londres y ha vivido en una oficina adaptada, de la que no ha podido salir ni por problemas de salud. Assange acudió a solicitar refugio en Ecuador escapando de una detención que le determinó la justicia de Reino Unido, mientras se ventilaba un proceso por delitos sexuales en Suecia, país que pidió su extradición. El periodista supuso que luego de ser llevado a Suecia podría ser extraditado a Estados Unidos, país del que reveló en 2010 miles de cables secretos sobre las guerras en Irak y Afganistán.