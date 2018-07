Una mujer de 25 años, madre de dos hijos, ingresó en la madrugada del miércoles al Hospital Zonal de Goya por complicaciones con un aborto, derivada desde el Hospital de Perugorría. Pese a los esfuerzos realizados por los médicos, la joven murió.

La información fue confirmada por el director del nosocomio, Raúl Martínez a la radio LT7, de Corrientes. “No sabemos con certeza si hubo práctica ilegal, pero sí que tenía un aborto en curso”, señaló.

El profesional médico explicó que cuando la joven llegó al nosocomio ya estaba en estado grave. “La paciente ingresó con un muy mal estado general. Aparentemente, venía ya de varios días el cuadro. La información que tenemos es que consultó con varios días de retraso al hospital de origen, en este caso, el hospital de Perugorría. Y cuando fue derivada al hospital de Goya, ingresó en un muy mal estado general, lo que llevó a su fallecimiento al día siguiente”, comentó el médico.

“La paciente estuvo en la terapia intensiva de nuestro hospital, pero el cuadro fue grave desde el momento que ingresó. Era un cuadro muy difícil de recuperar, con todos los días que aparentemente había dejado pasar la paciente”, agregó.

Consultado sobre si el cuadro se dio como consecuencia de una práctica abortiva, el director del hospital indicó que “no hemos podido corroborar que haya sido una práctica ilegal, por así decirlo. Sí había un aborto en curso, pero de ahí a que haya habido alguna práctica o instrumentación, no lo podemos saber”.

Sobre el diagnóstico de la mujer, Martínez detalló: “La paciente estaba embarazada. Aparentemente había realizado la pérdida en su domicilio y a partir de allí, consulta a su hospital de origen unos cuatro o cinco días después de lo ocurrido, y cuando llega al hospital de Goya, viene con un cuadro grave desde el punto de vista hemodinámico. Había estado con pérdidas de sangre todos esos días”.

“Por supuesto que estuvo atendida como corresponde en la terapia intensiva. Se hizo todo lo que se tenía que hacer, pero evidentemente, cuando hay cuadros de esta naturaleza, muchas veces hay un momento donde por más esfuerzos que se haga desde el punto de vista médico, el desenlace es el de este caso”, comentó el director del Hospital de Goya.

En tanto, la médica que atendió a la joven cuando fue ingresada en el hospital de Perugorría afirmó que la muchacha, madre de dos niños (uno de diez y otro de 6 años), llegó en grave estado y “tenía sólo un litro de sangre, estaba muy mal, tuvimos que derivarla inmediatamente”. “Llevaba siete días de sangrado, estaba muy descompensada, no tenía ni un litro de sangre, era un papel”, aseguró en declaraciones a Radio Dos.

La directora del nosocomio de Perugorría indicó además que le preguntó a la paciente por qué no fue antes a la consulta: “Me respondió que no vino porque una amiga le dijo que haga reposo en su casa, que ya se le iba a pasar”. Detalló que la joven que perdió la vida ingresó en el centro de salud de Perugorría “en muy mal estado general, descompensada hemodinámicamente”.

Según el relato de la médica, la joven “estaba embarazada y aparentemente había perdido su bebé. No podría decir si fue un aborto espontáneo, no inducido, o no, porque la compensamos, le dimos los primeros auxilios e inmediatamente la derivamos al hospital de Goya debido al gravísimo cuadro que presentaba”, explicó.

Por otra parte, mencionó que la paciente fue trasladada en ambulancia y que a su pareja tuvo que obligarlo a que la acompañara, porque “no quería hacerlo”.

Finalmente, afirmó que en el hospital tienen todos los medios anticonceptivos para que “las chicas se cuiden, pero es difícil”. “Me duele en el alma porque podíamos haber hecho algo más si venía a tiempo”, finalizó su relato al medio radial profundamente conmovida.

Según relatan periodistas correntinos, hasta el momento la única información oficial que se brindó es que la Justicia de Perugorría ya inició las investigaciones.