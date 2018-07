Libertad sindical super vigilada

Tras la presentación que realizó en la Legislatura provincial el diputado Carlos del Frade (FSyP), concejales que integran la Comisión de Producción del Concejo, que preside Eduardo Toniolli (PJ), recibieron ayer a delegados de La Virginia, quienes denunciaron a efectivos de Gendarmería por allanar la sala sindical y mantener retenida por más de dos horas a la delegada Carmen Toleso. Dos días más tarde, agentes de Gendarmería y personal jerárquico de la empresa impidieron la realización de una asamblea. En la sesión del jueves, el cuerpo aprobó una declaración de la concejala Norma López (FpV) expresando su preocupación por la intervención de las fuerzas federales, y un pedido de informe para que se gestione ante el Ministerio de Seguridad de la Nación para saber si existieron hechos que justifiquen legalmente la intervención, si hubo orden judicial, en ese caso, qué juzgado la libró, y los nombres de los agentes que actuaron en ese operativo. Además de manifestarles su solidaridad, los concejales señalaron que los acompañarán a una audiencia el próximo miércoles en el Ministerio de Trabajo provincial para denunciar el hecho.

Además de la delegada Toleso, aportó sus testimonio el delegado Gastón Pinchetti, quien fue increpado en varias oportunidades por los gendarmes cuando su compañera permanecía retenida en una oficina de la planta central. "Me sacaron a empujones, golpeé desesperado porque hacía una hora que a Carmen la había llevado Gendarmería. Me amenazaban con llevarme detenido, mientras la patronal entraba y salía cuando quería. Fue un momento muy feo y no queremos que vuelva a pasar", relató el delegado.

Antes, los efectivos habían requisado los armarios y escritorios de la oficina sindical, de la que se llevaron un megáfono, ante la mirada de la jefa de Recursos Humanos de la empresa, Victoria Procopio, un sereno y dos testigos. Los hechos denunciados por los delegados ocurrieron a 48 horas de la adhesión de los trabajadores de todas las líneas de producción al paro nacional decretado por la CGT.

"Hablaban entre ellos y después me hicieron firmar un acta. El abogado Juan José Galera realizó la denuncia pertinente", dijo Toleso a Rosario/12 antes del encuentro en la Sala de los Acuerdos del Concejo en la que participaron los concejales Pedro Salinas y Eduardo Trasante (Ciudad Futura), y la concejala Marina Magnani (Unidos y Organizados).

"Aún con las limitaciones que podamos tener desde este ámbito para determinadas situaciones, lo que está claro es que ya tienen el acompañamiento de los concejales y concejalas en esta situación difícil e inaceptable", señaló Toniolli al comenzar la reunión.

Los delegados contaron que a los dos días del hecho quisieron realizar una asamblea. "Armaron un cordón humano de jefes impidiendo que pase la gente, amenazándolos con suspenderlos si paraban. Están aprovechando la luz verde que les da el gobierno para atropellar a todos, con Gendarmería empujando a la gente, pisoteando nuestros derechos", dijo el delegado Pinchetti.

Por otra parte, denunciaron que la patronal quiere obligar a los trabajadores a devolver las siete horas y media del día del paro. Además, precisaron que en los últimos años se perdieron 200 puestos de trabajo y que aumentaron los contratos precarios. También manifestaron que desde hace años efectivos de Gendarmería custodian el perímetro de la planta y los portones de entrada y salida las 24 horas. Finalmente, la concejala López planteó la posibilidad de evaluar una acción de género por el maltrato de las fuerzas federales contra la delegada Toleso.