Tal como se dijo en estas páginas la semana pasada, la Revolución Digital provocó los cambios más impactantes en menor tiempo del que se tengan registro. Es una era en la que el grueso de los consumidores empieza a ver los formatos físicos como asunto ya perimido, y ya ni el download entra en cuestión; más allá del rescate del disco de vinilo, objetos en algún momento vistos como revolucionarios tienen la misma pátina sepiada del primer fonógrafo de Edison. En 1980, las compañías Philips y Sony anunciaron al mundo el nacimiento del Compact Disc Digital Audio, un disco de policarbonato de 12 centímetros de diámetro con una capacidad de 74 minutos (que luego se llevarían a 80); el brillante disquito debutó en Europa y Japón en 1982, llegó a Estados Unidos en 1983 y, siete años después, alcanzó el billón de copias vendidas en el mundo. El futuro había llegado, supuestamente para quedarse. 36 años después del glorioso debut, las laptops ya ni traen bandeja para CD.

Como se apuntó aquí (https://www.pagina12.com.ar/125449-el-vinilo-y-la-historia-paralela), la industria argentina supo regalar una suerte de “historia paralela” del rock dibujada por sus espasmódicas ediciones. Pero la rueda no se detuvo allí, y la Era del CD agregó capítulos a menudo risibles. A comienzos de los 90, cuando la cadena de disquerías Musimundo (luego reconvertida en cadena de electrodomésticos, hoy en convocatoria de acreedores) limitó sus ventas a los formatos de CD y casete, el vinilo recibió un golpe supuestamente mortal. En los países desarrollados, el advenimiento del CD produjo un fenómeno de convivencia; en Argentina se operó una suplantación lógica, teniendo en cuenta los márgenes económicos del consumidor de música. En 1992, los vinilos quedaron reservados a las disquerías especializadas y lugares de comercio libre como el Parque Rivadavia, y los dueños de amplias discotecas implementaron un programa de renovación de la colección. La calidad sonora del CD nunca estuvo en duda; sólo después llegó el debate sobre el encanto del ruido de púa contra la perfección digital, y con él la resurrección del oro negro.

Los sellos festejaban: podían volver a vender lo mismo en un nuevo envase.

Quienes más perdieron en aquel trámite del pasaje al CD fueron los creadores argentinos de discos anteriores a la década del ‘90. Históricamente, las condiciones de contratación ofrecidas a los rockeros argentinos transitaron entre la desidia y la estafa lisa y llana, que llevó a que oscuros personajes de las discográficas consiguieran el título de propiedad de la obra de Charly García, Luis Alberto Spinetta, Litto Nebbia y otros grandes creadores de la escena argentina. Cuando las compañías comenzaron a reeditar sus catálogos nacionales en formato CD, al no estar obligados contractualmente a pedir autorización y supervisión del material a los músicos, produjeron un desbarajuste histórico. Hacia agosto de 1992 existían 160 discos de rock nacional editados en compact, y el recuento de burradas cometidas enervaba al espíritu más templado. Listas de temas que no coincidían con lo que sonaba, ediciones paupérrimas, eliminación de fichas técnicas, letras e información sobre el disco, se convirtieron en una lamentable constante a la hora de enfrentarse a un producto nacional. Como relató a este cronista el ingeniero de sonido y productor Mario Breuer: “La falta de reconocimiento a nuestro trabajo también se nota en los relanzamientos que hicieron todas las compañías: algunos están honrosamente bien, pero la gran mayoría sale como el culo. Yo llamé a una discográfica para reclamar por el sonido que tenían algunos trabajos míos, y les ofrecí remasterizar las cintas en mi propio estudio. Me bajé los pantalones, les pedí sólo 300 dólares, pero no estaban dispuestos a gastar un peso en hacer un buen trabajo”. Los primeros relanzamientos de obras fundamentales del rock argentino, así, significaron pura ganancia para las empresas. Y, de un modo algo perverso, dejaron la puerta abierta para en el futuro volver a publicar los mismos discos... con la leyenda “Edición remasterizada”. He aquí un breve recuento de las atrocidades cometidas a comienzos de los 90.