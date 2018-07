#Enfiestados Si te van las máscaras, la fiesta Cumbia Careta invita a degustar ritmos tropicales con la cara tapada y sets de El Re Fantasma, Big Mama Laboratorio y DJ Toro (mañana a las 22 en Casa Colombo).

#InmigraciónDescontrolada Cada día están más cerca. Los grunge seattleños Alice in Chains, sus compatriotas hardrrockers Black Star Riders (ex Thin Lizzy) y los veteranos metalingleses Judas Priest animarán el festival Solid Rock en Tecnópolis (4/11). Además, la jazzera baiana Rosa Passos salpicará glamour en Bebop Club (18, 19 y 20/7), el techno-tano Enrico Sangiuliano se hará cargo de la cabina de Crobar (27/7) y los uruguayos El Cuarteto de Nos volverán al Luna Park (17/8).

#CualquieraPuedeGooglear Las synthpoperas Glass grabaron versiones de Almendra, El m ató a un p olicía m otorizado, The Cure y Todos Tus Muertos para su Covers EP , disponible en Spotify . Click tributo. Atrás Hay Truenos, Amor Elefante y Julián Desbats agitarán juntos en Caras y Caretas 2037 (mañana a las 21), mientras que Cítrico, HTML y Guli compartirán fecha en el Club Cultural Matienzo (mañana a las 22). Click triple . Los indiegrooveros M.A.X. defenderán su disco El verano después del volcán en el Hard Rock Café, hoy a las 21, mientras que la cantautora Lu Ramos estrenará Far From Home mañana en Circe. Click presentación .