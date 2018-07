El ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pidió ayer que

el menor detenido y sospechado de haber asesinado al estudiante de ingeniería Juan Cruz Ibañez, “sea juzgado como mayor”. "Debe tener una alta expectativa de pena, más allá de que sea menor. Tenía sus facultades intactas. Sabía lo que estaba haciendo y asesinó a sangre fría a un joven estudiante. Por más que sea menor, debe ser juzgado como mayor de edad y tendrá que pagar lo que tenga que pagar ante la sociedad", propuso el responsable de Seguridad. En tanto sobre las balaceras en las viviendas de jueces y policías, Pullaro se defendió argumentando que la modalidad no es nueva, pero nunca había afectado a funcionarios. “Pero es muy común que a modo de amedrentar baleen las viviendas. No son nuevos, pero tomaron mayor visibilidad”, se excusó.

El ministro de Seguridad hizo declaraciones a la prensa tras el reconocimiento que le tributó a los dos policías que ayer rescataron a un joven discapacitado que cayó por la barranca en la zona de los Silos Davis.

Entre los temas que abordó con la prensa, estuvo el caso del joven estudiante de ingeniería Juan Cruz Ibáñez, quien fue asesinado a puñaladas en su departamento de Zeballos al 2100. Por este hecho, se encuentra detenido un adolescente de 17 años como presunto autor del homicidio.

"La Policía de Investigaciones hizo mucho. Y en función de la charla que tuvimos con los hermanos de Ibáñez el día lunes, logramos detener al autor del asesinato. Es un menor, pero estoy convencido de que por el delito que cometió tiene que ser juzgado como mayor", afirmó Pullaro.

El ministro dijo que el menor "debe tener una alta expectativa de pena, más allá de que sea menor. Tenía sus facultades intactas. Sabía lo que estaba haciendo y asesinó a sangre fría a un joven estudiante. Por más que sea menor, debe ser juzgado como mayor de edad y tendrá que pagar lo que tenga que pagar ante la sociedad". En esa línea recordó que el menor "tenía diez entrada por robo, hurto y amenazas con armas de fuego".

Al ser consultado sobre los hechos de violencia que se vienen sucediendo en la ciudad, Pullaro destacó el trabajo “multiagencial” que está realizando junto con la Municipalidad y la Nación para disminuir los índices de delito. “No sólo la mirada tiene que estar puesta en lo punitivo, pero cuando hay un hecho de violencia hay que buscar a los culpables. Pero también trabajamos con educación, con las intervenciones en distintos lugares, ampliando derechos, a veces nos va bien y otras no tenemos los resultados que esperamos”, aseveró.

“Podemos decir que en nuestra gestión tuvimos cuatro semestres con un caída del delito, hasta abril, que fue el juicio de Los Monos que sabíamos que iba a tener consecuencias”, agregó.

Sobre las balaceras en las viviendas de jueces y policías, Pullaro dijo que la modalidad no es nueva, pero nunca había afectado a funcionarios: “Pero es muy común que a modo de amedrentar baleen las viviendas. No son nuevos, pero tomaron mayor visibilidad”. Sostuvo que la expectativa de pena para alguien que comete este delito es de dos años de prisión y si no tiene antecedentes sale en libertad. “Hubo una corriente jurídica garantista en función de la historia y creímos que era el camino, pero como está Latinoamérica hay que rever todo eso”, sostuvo.