Distintas plataformas ciudadanas como Ahora Buenos Aires, Córdoba Protagonista, Ciudad Futura (Rosario) y Vamos (provincia de Buenos Aires) se reunieron ayer en el Centro Cultural Torquato Tasso para discutir el panorama de cara a 2019. Participaron Juan Grabois, Itai Hagman, Elizabeth Gómez Alcorta, Cecilia “Checha” Merchán, Juan Monteverde, entre otros y otras referentes, coordinado por el intelectual Alejandro Grimson. “Si hay algo que tengo la certeza es que el objetivo principal tiene que ser que Cambiemos no sea reelecto”, sostuvo Hagman, fundador de Ahora Buenos Aires. “Para ello es fundamental no sólo construir una gran unidad con una propuesta claramente antagónica al neoliberalismo, sino también tener una agenda propia de los sectores afectados por el ajuste de Macri”, agregó. Juan Grabois, referente de la CTEP, planteó que “ya no tenemos más un gobierno nacional sino una administración colonial. Hay que construir las condiciones para que en el nuevo ciclo político, que iniciará en 2019, podamos enfrentar los poderes fácticos que nos llevaron a esta situación. En particular a la casta judicial, la corporación mediática, el sector financiero especulativo, los grandes grupos extractivistas y las cadenas de supermercado que forman parte de la estructura de poder que mantiene a nuestro pueblo en una situación de miseria”. Del encuentro también formaron parte Jonathan Thea (Ahora Buenos Aires), Diana Broggi y Gisella Di Dio (Vamos) y Cristóbal Marcioni (Pueblo Unido).