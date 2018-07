El cantante Cristian “Pity” Álvarez es buscado por la Policía de la Ciudad, luego de ser acusado de haber disparado en la cabeza a un vecino tras una discusión en el barrio de Lugano durante la madrugada. Según el parte policial, un testigo dijo haber presenciado el asesinato y afirmó que el músico escapó hacia la colectora de la autopista Dellepiane.

La víctima fue identificada como Cristian Díaz, un hombre de 36 años que actualmente residía en el Gran Buenos Aires, pero tenía parientes en esa zona de Villa Lugano. De acuerdo con la declaración del testigo, en medio de la discusión, aparentemente motivada por una deuda, Díaz le efectuó un cabezazo a "Pity", quien enseguida sacó el arma y disparó.

Según indicaron fuentes policiales, existen al menos tres testigos del hecho y se han obtenido imágenes de cámaras de seguridad. Una vez que intervino la Policía, fue encontrado el cuerpo de la víctima y, mediante un rastrillaje en los alrededores, también se halló el arma con la que se habría cometido el homicidio, con varias vainas servidas.

Los vecinos que viven en las cercanía de las torres 11 y 12 del barrio situado en Dellepiane y Escalada afirmaron que “escucharon los disparos y la discusión” que había tenido lugar allí. También confirmaron que Pity vivía en la torre 12 y advirtieron que “habitualmente está armado”. Otros hablaron directamente de un “ataque” y negaron el entredicho entre el cantante y Díaz.

“No había deuda, el muchacho le pegó un cabezazo porque no vende droga. Él le había querido comprar”, aclaró una de las vecinas, quien afirmó: “Él anda siempre armado con una pistolita y cada vez que se acerca alguien a la puerta, tira un tiro en el suelo”. Calificó a Pity como un “patotero” y a Díaz como “una persona ejemplar”. “Está loco, a mi no me conocía. Estaba enyesada, me rompió el televisor y la cara a trompadas limpias porque estaba drogado y no me conocía”, relató.

Marcelo D’alessandro, Secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires afirmó que la Policía ya está trabajando para esclarecer el caso, aunque vecinos afirman que todavía no se realizó un allanamiento en la casa del cantante. “Las brigadas de investigación están trabajando, se ha secuestrado el arma y se están haciendo los peritajes. Se está investigando la procedencia del arma y la ruta del vehículo en el cual se habría fugado”, destacó D’alessandro.