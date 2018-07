A la precuela de El marginal se la podrá ver en la TV Pública y también en Cont.ar desde cualquier dispositivo. Sin embargo, no será la única posibilidad de ver a la dupla de en los próximos meses. La agenda de trabajo de Gusmán es agitada. En breve, se la podrá ver en otra serie: es la protagonista del noveno capítulo de Rizhoma hotel (viernes a las 22, por Telefe), donde comparte cartel con Luis Machín. “Contará la historia de un presidente y su amante”, adelanta. La pantalla grande la encontrará en La quietud, la película que tiene fecha de estreno para el 30 de agosto y que fue dirigida por Pablo Trapero, su pareja. “Es un drama intimista, sobre las relaciones interpersonales en una familia bastante disfuncional, desde el mundo de la mujer”, señala sobre la película, en la que comparte elenco con Bérénice Bejo, Graciela Borges y Joaquín Furriel. Además, mientras rueda Lucía, la película de Juan Pablo Martínez, aguarda para marzo el estreno de El hijo, de Sebastián Schindel. Por su parte, Furtado también tendrá trabajo en la pantalla grande, tras haber hecho tiras en TV como Educando a Nina o Fanny la fan. “Estamos justo en estos días cerrando fechas y elencos para hacer un par de películas que me entusiasman mucho, porque siento que es en las series de calidad o en la pantalla grande donde encuentro historias y modos de trabajar que me interesa desarrollar”, reconoce el joven actor uruguayo.