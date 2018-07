Una propuesta integral de espectáculos para chicos se destaca entre la nutridísima oferta de estas vacaciones de invierno. Se trata del Festival Imaginario, que se organiza por primera vez en el teatro IFT, de viernes a domingos a partir de las 12. A lo largo de toda la tarde hay espectáculos de teatro, música, ciencia, títeres, magia; talleres de danza, hip hop o de percusión; un lugar de libros y de cuenta cuentos, entre otras actividades paralelas. En el histórico teatro de Boulogne Sur Mer 549 (a una cuadra de Corrientes y Pueyrredón), esta primera edición del festival –cuyos organizadores planean convertirlo en itinerario, recorriendo el país– ofrece una programación diversa y de calidad, que invita a pasar una tarde compartiendo actividades, más que a “entrar y salir” de un espectáculo.

Entre la programación del escenario hay dos compañías de títeres españolas: una es Teatro Arbolé, que trae la historia de Blancanieves, pero contada con objetos cotidianos y reciclados (mañana a las 15). La otra es La Canela, oriunda de Jaén, que presentará Barquichuelos de papel, otra historia dirigida a los muy chiquitos (ideal para los que están en preescolar, el sábado a la misma hora). Entre las compañías locales, este sábado al mediodía Tachón presenta un espectáculo de hip hop, visual y sonoro, y Nilocos tiene una interesante propuesta musical, con canciones originales sobre ritmos latinoamericanos (el próximo viernes 27). Hay teatro con El soplador de estrellas (una premiada puesta de Ricardo Talento), este domingo al mediodía, y a las 15.30 Sonámbulos hará “teatro y ciencia” (sí, los dos juntos). El circo y el clown estarán a cargo de la compañía Algarabía, también el viernes 27, y el cierre será con el ritmo de Urraka, el grupo que hace música con objetos, el sábado 28.

El festival también propone diferentes talleres donde los chicos y chicas pueden participar antes y después de los espectáculos programados cada día. También un espacio de libros para tocar, mirar y leer, con cuenta cuentos que además “traen” las historias. Esos talleres son gratuitos, y están incluidos en el valor de la entrada de los espectáculos (desde 180 pesos, anticipadas). “La idea es ofrecer no sólo un espectáculo al que se entra y se sale, sino un lugar participativo, donde los chicos se involucren, compartan con otros chicos, y con los adultos que los acompañan”, explican los organizadores.

“El festival piensa a los chicos y chicas como protagonistas, y por eso busca ofrecer contenidos de calidad que entretengan y a la vez abran la puerta a diferentes expresiones artísticas e identidades culturales, con propuestas para que ellos puedan divertirse, participar y expresarse”, define Facundo Agrelo, uno de los creadores del festival, sobre el modo en que fue pensada la programación. El Festival Imaginario es programado por Agrelo y Marcelo Lirio, ambos ex directores del Canal Pakapaka, la señal infantil que nació en la órbita del Ministerio de Educación de la Nación, responsables también de los musicales de Zamba y de los festivales que organizaba el canal en todo el país. Desde esa experiencia, proponen ahora este festival. “Queremos llevarlo a las provincias, porque sabemos que hay una demanda fuerte de este tipo de propuestas que en su momento hacía Pakapaka. Obviamente será a otra escala, no somos el Estado, no tenemos muchos recursos, y tratamos de que sea lo más accesible posible en cuanto a costos, porque, al menos por ahora, no tenemos la posibilidad de hacerlo gratuito. Lo que sabemos es que, cuando se ofrecen propuestas diferentes y calidad, hay un público que las va a buscar” concluyen.