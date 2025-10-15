El cantautor uruguayo Jorge Drexler anunció su gira 2026, que lo llevará por varios países América Latina y tendrá una parada especialmente significativa: el 17 de abril en el Movistar Arena de Buenos Aires, dos años y medio después de su última visita.

Un día antes del anuncio, el autor de canciones como Sea y Todo se transforma había publicado un video en sus redes donde se veía una impresora revelando imágenes de distintas ciudades, una pista visual que anticipaba algunas de las paradas del tour.

El anuncio de la gira llega en un momento particularmente destacado de su carrera. Drexler, que fue recientemente nominado a los Latin Grammy 2025 en las categorías Canción Pop/Rock del Año y Grabación del Año por “Desastres Fabulosos”, el tema que lanzó junto a Conociendo Rusia en mayo de este año.

En paralelo, el artista presentó “El fin y el medio”, una canción escrita junto a su hijo Pablo, nacida —según él mismo contó— del dolor y la necesidad de comprender el mundo. Ese lanzamiento reafirmó su lugar como autor de canciones que dialogan con la realidad sin perder la poesía.

Tras el éxito y reconocimiento de la gira de presentación de su último disco, “Tinta y Tiempo” —que recorrió más de 35 países durante casi tres años—, Drexler regresará a los escenarios con la expectativa que siempre genera por saber cuáles serán sus próximos pasos artísticos. Con estas primeras fechas, va marcando el camino de una más que previsible gira de presentación de su nuevo proyecto.

Cuándo y dónde se pueden sacar las entradas

La preventa exclusiva para el show en el Movistar Arena será para clientes Galicia y comenzará el miércoles 15 de octubre a las 12 hs, con el beneficio de adquirir los tickets en 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard.

Una vez finalizada la preventa, el viernes 17 de octubre a las 12 hs se habilitará la venta general, también con la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard.

Las entradas estarán disponibles a través de movistararena.com.ar

Las fechas de la gira confirmadas hasta el momento

17/04/2026 – Buenos Aires (Argentina) – Movistar Arena

25/04/2026 – Santiago de Chile (Chile) – Movistar Arena

23/05/2026 – São Paulo (Brasil) – Espaço Unimed

29/05/2026 – Porto Alegre (Brasil) – Araújo Vianna

06/06/2026 – Montevideo (Uruguay) – Antel Arena

La gira 2026 incluirá también otros destinos de la región que serán anunciados próximamente, consolidando un nuevo capítulo en el recorrido internacional del artista.