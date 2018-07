Mientras el Mundial de Rusia se aleja en el tiempo, la Superliga 2018/19 se acerca y, esta tarde, se anunciará el fixture de la próxima temporada que contará con una novedad: el aporte de los expertos. A diferencia de ediciones anteriores, donde el Departamento de Torneos de AFA se hacía cargo de la confección del calendario, esta vez el Comité Ejecutivo de la Superliga optó por encargar su armado al Instituto de Cálculo de la UBA y a una empresa estadounidense. Según se informó, el nuevo fixture fue diseñado teniendo en cuenta cinco variables: 1) las fechas en que los clubes tienen alquilados sus estadios; 2) los kilómetros que tendrán que recorrer los equipos; 3) los probables cruces entre hinchadas los días de partido; 4) las localías en el último torneo; 5) los compromisos por torneos internacionales que tengan algunos clubes.

Aunque el fixture contó con la aprobación de los 26 clubes que disputarán las 25 fechas de la Superliga no faltaron quejas y presiones, lo que obligó a postergar su presentación por 24 horas. Una de ellas fue, por ejemplo, el pedido de Boca para no jugar como visitante frente a Vélez debido a la polémica surgida con el fichaje del ex Fortín Mauro Zárate.