Cuando el bajista Facundo Rojo habla sobre sus compañeros en Yataians, siempre usa la palabra ‘equipo’: con titulares o suplentes, el show debe continuar, pase lo que pase. Así, mientras sus compañeros giraban por Jujuy tocando con 12 Pesitos Dub, crédito local del género en el norte, Rojo sacaba pecho con Retorno a Yatay , nuevo disco de Yataians, editado por Triple RRR. A su talento melódico y el inconfundible sonido de la banda, cercano al rocksteady de grupos deliciosos como The Paragons, The Ethiopians y The Gaylads pero cada vez más versátil y groovero para acercarse al dancehall, el dub o cualquier estilo jamaiquino, se le sumó un cambio sutil pero decisivo en las letras: aunque sus temas en inglés siempre sonaron naturales (Ugo Popa, el líder del trío vocal y de notable parecido con Antoine Griezmann, es de Nueva Caledonia), varias de las canciones de su tercer disco son en castellano: Cada día y Fuego tienen pasta de hit en un disco sin desperdicio.

Como sucede con los buenos equipos, Yataians tuvo que reinventarse con la salida del baterista Pipe Correa y el tecladista Miguel Mactas, cracks que pasaron a tocar a tiempo completo en Los Espíritus. Entraron Dami, que tocó con La Zimbawe, Fidel Nadal y Dread Mar I, y Amaru, de Humanidub. “Estar en una banda como Yataians es muy demandante porque siempre estamos haciendo movidas, grabando y conectándonos con bandas que nos gustan. Hay fraternidad con grupos tanto del reggae como del rock. Siempre tuvimos un pie en el rock: más allá de lo musical, por un sentido de pertenencia. Y ahora cantar en castellano nos abre muchos caminos y nos acerca a muchas historias que sucedieron en la música de acá.”

Además de rescatar cierta hermandad generacional con artistas como Humanidub, DJ Nelson o Los Aggrotones (el disco fue mezclado por Esteban Descalzo, músico de ese grupo), Facundo se reconoce parte de una escena del reggae local que también fue caldo de cultivo del proyecto. “El reggae de acá está buenísimo, tiene mucha historia, con muchos músicos increíbles y muchas escuelas y estilos distintos: para nosotros haber ido de chicos a ver a Dancing Mood o Satélite Kingston fue fundamental. Hay mucha gente apostando fuerte por el género, produciendo y también trayendo a artistas como The Congos, Ken Boothe o Derrick Harriot. Que Camel (Hernán Sforzini) esté produciendo un disco de Sly & Robbie con Roots Radics te demuestra que la del reggae es una cultura que ya está instalada acá.”

Pasando del rocksteady al dancehall, coqueteando con el dub y el funk, Yataians logró un sonido propio sin perder la magia de seguir siendo una banda de amigos, con un núcleo que se conoció en el Liceo Francés durante el secundario: “Hay mucha amistad tanto con los históricos como con los nuevos integrantes, y también con los que se fueron. Lo importante es tener el equipo bien mentalizado: te lo digo desde acá mientras ellos están tocando en Jujuy”.

* Viernes 20 a la medianoche en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, en el marco del ciclo Buena Vibra.