# Pantallazos Si estás para un thriller futbolero, corrupto y mafioso –que no es sobre la AFA–, pasá por la debutante serie española Todo por el juego , ya disponible en el menú de DirecTV. Y si preferís la historia moderna , probá la flamante biopic Madiba , sobre el prócer sudafricano Nelson Mandela, que ya estrenó en OnDirecT V ; o bien el documental Children of the Frontline , sobre las consecuencias que la guerra en Siria y el exilio tienen sobre los niños (domingo a las 22 por Sundance TV).

#Festivalitis En plan familiar, el Festival Imaginario propondrá shows ATP de Babel Orkesta, Lalá y el Toque Toque, Urraka, además de circo, títeres, magia y talleres de hip hop y percusión, hoy desde las 12 en el Teatro IFT (repite los días 21, 22, 27, 28 y 29/7 ) . Con grupos de Misiones, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y Miramar, el Primer Encuentro Nacional de Bandas organizado por Delta Discos federalizará la capital federal , mañana desde las 20 en Casa Rock. Y el ciclo Domingo Clave propondrá competencia abierta de freestyle comandada por el MC Inti Rap, además de actividades de muralismo y muestra de fotografía, el domingo desde las 15 en el Centro Cultural Recoleta.

#PresenteContinuo El disco es nuevecito y voy a presentarlo. Hoy, el rapero-trapero venezolano Reke debutará en Buenos Aires para defender su EP Game Over en Palermo Club (hoy a las 19). Y mañana el ex Vudu Ike Parodi estrenará su debut solista Al amanecer en Lucille (a las 21), en tanto que el intrépido Juan Ingaramo estrenará su nueva canción, Fuego y pasión , en La Trastienda Samsung (a las 23.30).

#CualquieraPuedeGooglear E l techno-holandés Matthew Dekay pinchará en Jet Lounge, Costanera (mañana a las 16) y la deephousera italiana Francesca Lombardo manejará el sonido de The Bow (mañana a las 23.30). Click en bandeja . Los electropoperos Peter Pank y los Chicos Perdidos celebrarán los diez años de su EP debut, Electro-pank , con show temático en Feliza (hoy a las 23). Click soplalavela. Fiero, La Loopera Bailable y Sándalo Orquesta convivirán con juegos, improvisación, djs y artes visuales en el Auditorio Oeste (hoy a las 20). Click vale todo. Y e l dúo de humor teatral independiente Faina y Escobi Yon debutará en la Calle Corrientes con su show Aparatos , que enhebra circo y tecnología (22, 23 y 24/7 en Auditorio Losada ) . Click ATP.