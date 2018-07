La Justicia imputó y dictó prisión preventiva domiciliaria al joven de 22 años detenido esta semana como uno de los presuntos autores del “plan criminal” para matar a Jonathan “Bam Bam” Funes, en febrero pasado, cuando salía de visitar a sus hermanos en la cárcel de Piñero. El acusado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido premeditado por dos o más personas”, también recibió el beneficio de salidas laborales –-en un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de Carlos Varela--, ya que hace dos años se desempeña en una empresa metalúrgica. “Yo no tengo nada que ver, estaba trabajando ese día”, dijo Damián C. cuando la jueza María Chiabrera le dio la palabra. El joven fue señalado por la testigo de identidad reservada que viajaba con Jonathan aquel día, pero no porque lo reconoció en el lugar del hecho, sino porque días después lo vio en fotos de redes sociales de la banda enfrentada a los Funes, y lo reconoció como quien iba en el asiento del acompañante. En la causa también está imputado Enrique “Cable” Solís y sigue prófugo Emiliano A., alias Jija.

Tras un llamado recibido en el 911, David C. fue arrestado cerca de las 17.30 del lunes pasado, en inmediaciones del shopping de calle Junín al 500. Fiscalía ordenó que quede detenido y ayer fue formalmente imputado, en el último día de la feria judicial. El fiscal Miguel Moreno estuvo a cargo de la acusación y la causa continuará la semana que viene con el fiscal Florentino Malaponte, quien podría ordenar una rueda de reconocimiento y otras medidas.

La testigo que identificó al acusado es una de las que ahora está en prisión con la familia Funes, como miembro de la asociación ilícita que se les achaca. Según pudo saber este diario, la mujer sindicó a C. una vez que vio su foto en perfiles de redes sociales de personas enfrentadas a la banda de los Funes, y dijo que era quien iba como acompañante de la Ford EcoSport que los emboscó a la salida de Piñero. Según la acusación, Cable manejaba y Jija iba atrás. Fue este último quien -–según la investigación-- se bajó del auto y persiguió a Jonathan cuando intentó escapar a la carrera. También fue quien le dijo a la testigo que la dejaba viva para que contara bien qué había pasado, aquel 5 de febrero, en el cruce de las rutas 14 y AO12.

C. fue arrestado en inmediaciones del shopping cuando dos mujeres familiares de la víctima dieron aviso al personal sobre la presencia del acusado. El muchacho estaría implicado por tener vinculaciones cercanas a gente relacionada con Ariel “Tubi” Segovia, asesinado en abril pasado dentro de la cárcel de Coronda, quien era parte de la banda de los Caminos, enfrentada a los Funes en barrio Municipal.