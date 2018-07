El entrenador Marcelo Gallardo respondió ayer a los rumores que lo vinculan a la Selección argentina que sería “el máximo orgullo” profesional, aunque aclaró que no recibió ningún llamado y su cabeza está “en terminar el contrato con River”, que se extiende hasta 2020.

“Los rumores generalmente son rumores. Soy respetuoso en cuanto a las formas, los que me conocen saben lo que pienso. Por respeto me sentaría a hablar con cualquiera, no tengo problema en dar mi opinión, pero a veces prefiero callar y no decir nada. Me comprometí con River, tengo un contrato que cumpliré hasta que las energías me digan basta o se haya desgastado la situación, y ahí daré un paso al costado”, inició su respuesta en la conferencia de prensa que brindó en el River Camp de Ezeiza.

“¿Si me gustaría? Creo que para cualquier entrenador argentino que lo ilusione dirigir a la Selección alguna vez, debe ser el máximo orgullo. De ahí a que me postule para serlo, me parece que no va conmigo, yo agradezco y me llena de orgullo el reconocimiento cada vez que surge un acontecimiento como éste. No he recibido ningún llamado y mi cabeza está en River, todo el mundo sabe cuál es mi opinión de acuerdo a lo que pienso que pasa desde hace mucho en el fútbol argentino. El Mundial nos demostró que venimos haciendo las cosas bastante mal desde hace mucho tiempo y es hora de aprender y realmente dejemos de mirar hacia el costado y hagamos las cosas bien”, agregó el DT, cuyo nombre suena, entre otros, en la lista de posibles sucesores de Jorge Sampaoli.

Pero, como ya ha ocurrido, siempre fue muy crítico con la dirigencia a cargo de AFA y de la Selección argentina, por la falta de proyectos. De hecho, remarcó el manoseo de haber hecho un contrato por cinco años y terminarlo apenas un año después, a partir de un mal resultado en el Mundial de Rusia 2018.

“No vi un convencimiento de acuerdo a lo que se planificaba, acá vi que nos fue en el Mundial como le puede pasar a cualquier Selección que hace las cosas mal. Al hincha le demostraron que no había convencimiento, con un entrenador que había firmado contrato por cuatro o cinco años. Había un manager (Jorge Burruchaga) que ya no está más. Un mal Mundial hace que se desvanezca todo y que haya confusiones. Lo digo como hincha de la Selección, como argentino, y deseo que este nuevo comienzo del que se habla pueda ser exitoso y darnos nuevamente el prestigio que hemos sabido tener, con estructuras sólidas”, aseguró.

Así también, eligió hablar “como hincha”, y reveló que la actuación de la Selección le dio “tristeza” y que siempre los argentinos esperan “que Lionel Messi nos salve la vida”. “Como hincha me dio tristeza, veníamos a los tumbos y siempre esperamos que Messi nos salve la vida. Es un jugador del fútbol, que es el mejor del mundo, pero tiene sus momentos humanos y puede tener partidos malos. Estábamos ilusionados con que Argentina pudiera llegar lo más lejos posible por Messi, si alguien dice lo contrario estaba bastante desfocalizado”, analizó.

Y por último, desmintió que River haya negado futbolistas para la Selección Sub 20, que participará la semana próxima en el torneo de L´Alcudia, en Valencia, España. “Escuché muchas pavadas, nosotros no nos negamos en ningún momento a ceder futbolistas. No tenemos jugadores porque no recibimos convocatorias. ¿Cómo nos tenemos que hacer cargo de algo que no es cierto? Fueron dos futbolistas nuestros de sparring al Mundial y no hemos tenido problema”, justificó.