Jaguares no pudo hacer historia en Johannesburgo ante Lions, por los cuartos de final del Super Rugby. Tras la clasificación a esta instancia, algo que nunca habían logrado desde que la franquicia comenzó a competir, cayeron 40 a 23 ante el equipo sudafricano. Así termina la mejor actuación de los argentinos hasta la fecha, en tres años de participación.

El equipo de Mario Ledesma fue ampliamente superado en el primer tiempo 24 a 9, pero luego pudo descontar, hasta ponerse a cuatro puntos de Lions. Son embargo, la reacción no alcanzó, frente a un rival que anotó cuatro tries, contra dos de los argentinos, a cargo de Delguy y Matera. Esos tries, separados por seis minutos, fueron los que habían despertado la ilusión al despuntar la segunda mitad del partido jugado en el Emirates Airlines Park.

El rival de hoy era de temer. Lions es uno de los mejores equipos de la competencia y fue finalista en la edición del año pasado. El cruce se dio luego que Jaguares quedara segundo en la Conferencia Sudafricana. Los argentinos sumaron experiencia en la competencia, al arribar a una instancia de eliminación directa. Para el año que viene su entrenador podría Gonzalo Quesada, el goleador del mundial de Gales en 1999. Ledesma podría recalar como entrenador de los Pumas, de cara al mundial de Japón 2019, tras la renuncia de Daniel Hourcade.