Ni ahora ni mañana, fue la lectura del peronismo y el PRO ante la carta pública que lanzó el gobernador Miguel Lifschitz en que la que, una vez, insistió en modificar la Constitución santafesina. Para el núcleo opositor el planteo encarecido del mandatario socialista no modifica el escenario y tanto el PJ como el macrismo consideran que ni el año actual ni el próximo son momentos para revisar la Carta Magna. “Lo de Lifschitz puede terminar siendo las bases para una discusión futura con mucho más arraigo en la sociedad, pero ahora es un tema cerrado”, sentenció el legislador Leandro Busatto. “La agenda de los santafesinos ya tiene otros temas prioritarios”, consideró el cambiemista Germán Mastrocola.

Sorprendió el gobernador el viernes al trazar una catarata de razones por las cuales resulta imperioso –para él– retocar la Constitución. Dejó en claro que insistirá con la reforma “hasta el final” de su mandato. El ex intendente de Rosario contó que sabía que el oficialismo no contaba con los dos tercios de los votos en cada Cámara, necesarios para la aprobación y habló, a la par, de “excusas” en el arco opositor a la hora de avanzar con el debate. "Queda claro que algunos de los que impidieron la reforma durante 24 años desde el gobierno, ahora lo siguen haciendo desde la oposición. Y algunos de quienes se suponía que venían a representar el cambio y la nueva política, puede ser que terminen optando por la posición más cómoda y conservadora de mantener el status quo", remarcó, en una crítica al peronismo y al PRO.

Pero la bancada opositora no revisará su postura. Ni siquiera lo hará luego de que Lifschitz renunciara explícitamente a su chance de reelección. “Es legítimo que el gobernador insista con su posición, pero el escenario social y económico de la Argentina amerita replantearse cuáles son las decisiones que la política tiene que tomar a esta altura del año”, arrancó Busatto. El legislador del bloque Frente Para la Victoria reveló que mantiene la “misma postura de siempre” y entiende que la reforma “no obtuvo los consensos ni con la sociedad”.

La reforma se encuentra trabada en Diputados, en la comisión de Educación, la segunda de las cinco que debe superar para recién después bajar a recinto. Por las dudas, el peronismo aclara que en el 2019 tampoco avanzará el proyecto porque en el año electoral “cualquier maniobra institucional va a tener siempre un sesgo electoral”. “Que ahora el gobernador cambie su visión sobre la cuestión e intente volver sobre el tema sin la reelección para nosotros no modifica en nada. Para que no sea infructuoso el trabajo por parte del Ejecutivo hay que tomarlo como un antecedente y a partir del 2020 ir corrigiendo algunas cuestiones como ampliar en serio la discusión de la sociedad y convocar a las fuerzas partidarias” cerró Busatto.

El vicepresidente segundo de Diputados, Mastrocola, en tanto, dijo que la agenda provincial “ya tiene otros temas prioritarios y son los que deben resolverse de cuajo y sin procedimiento legislativo”. En ese sentido, manifestó que la demanda más enfática de los santafesinas es una mayor seguridad. “Hoy la mitad de los santafesinos no denuncian un robo si sucedió en su hogar y ello es consecuencia principalmente del desprestigio de las fuerzas de seguridad ¿Por qué no resolver ese problema de cuajo y sin proceso legislativo? Tenemos barrios de Rosario todavía sin servicios básicos ni pavimento definitivo ¿Por qué no resolver ese problema de cuajo y sin proceso legislativo? Creemos que el socialismo ha perdido la voluntad política frente al tema seguridad, entre otras prioridades, y, actitudes como estas, evidencian que no está en su agenda resolverlos”, cerró el legislador PRO.