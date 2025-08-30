El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y defensor del título, se clasificó este sábado a los octavos de final del US Open tras superar al canadiense Denis Shapovalov (29), al que venció por 5-7, 6-4, 6-3 y 6-3 luego de tres horas y 12 minutos de juego. Por el cuadro de mujeres, este domingo la bielorrusa Aryna Sabalenka, vigente campeona y reina del ránking WTA, enfrentará por un lugar en los cuartos de final a Cristina Bucșa (95), representante de España.

Aunque el juegó comenzó favorable para su rival, el líder del ránking ATP terminó imponiéndose y ahora enfrentará al vencedor del partido entre el estadounidense Tommy Paul (14) y el kazajo Aleksandr Bublik (23), quienes jugaban al cierre de esta edición. Sinner no es el único italiano entre los 16 mejores del Grand Slam que se juega en Queens, Nueva York: Lorenzo Musetti (10), más temprano, superaba a su compatriota Flavio Cobolli (24) antes de que este último abandonara por un problema en su brazo derecho cuando perdía 6-3, 6-2 y 2-0.

El español Jaume Munar (44) también se metió en octavos este sábado: tras ganarle 6-1, 6-4 y 6-4 al belga Zizou Bergs (48), ahora será, justamente, el próximo oponente de Musetti. El mismo logro alcanzó Leandro Riedi (435) luego del abandono por lesión de su rival, el polaco Kamil Majchrzak (76), cuando iba 5-3 arriba en el primer set; el suizo, verdugo del argentino Francisco Cerúndolo, se medirá con quien se imponga tras el duelo entre el australiano Álex de Miñaur (8) y el germano Daniel Altmaier (56), que se disputaba al cierre de esta edición.

Además de Sinner, quien también tuvo una jornada de mucho trabajo fue Andrey Rublev (15): al ruso se le hizo difícil vencer a Coleman Wong (173), oriundo de Hong Kong, al que terminó superando por 2-6, 6-4, 6-3, 4-6 y 6-3. En octavos, le tocará jugar ante el vencedor del duelo entre el alemán Alexander Zverev (3º), otro de los candidatos, quien se enfrentará con el canadiense Felix Auger-Aliassime (25º).

Este domingo, por su parte, se presentarán por su pasaje a los cuartos de final Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Taylor Fritz: el español jugará ante el francés Arthur Rinderknech, el serbio lo hará con el alemán Jan-Lennard Struff y el local se medirá frente al checo Tomas Machac, en tres de los partidos más destacados de esta jornada. Por el cuadro femenino, además de la aparición de Sabalenka, habrá un duelo de estadounidenses entre Jessica Pegula (4) y Ann Li (58) en uno de los encuentros más atractivos del día.

En la rama de mujeres, entre quienes pasaron a octavos de final este sábado aparecen la estadounidense Coco Gauff y la japonesa Naomi Osaka, quienes se impusieron sobre la polaca Magdalena Frech por 6-3 y 6-1 y sobre la australiana Daria Kasatkina por 6-0, 4-6 y 6-3 respectivamente y ahora se enfrentarán en cuartos de final. También hubo duelo de checas entre Linda Noskova y Karolina Muchova, quien finalmente se impuso por 6-7(5), 6-4 y 6-2 y se metió entre las 16 mejores del torneo, lo mismo que buscaban al cierre de esta edición las protagonistas del partido entre la polaca Iga Swiatek (2) y la rusa Anna Kalinskaya (29).

Triunfos argentinos en dobles

Por el cuadro de dobles, en tanto, este sábado hubo alegrías argentinas: el marplatense Horacio Zeballos y su compañero español Marcel Granollers vencieron a los serbios Miomir Kecmanovic y Hamad Medjedovic por 6-3 y 7-6(2), del mismo modo que la pareja de tenistas nacionales Máximo González-Andrés Molteni se impuso sobre la conformada por el mexicano Santiago González y el estadounidense Austin Krajicek por 6-1 y 6-4, ambos duelos por la primera ronda. Otro partido destacado fue el que protagonizó la estadounidense Venus Williams, quien había perdido en singles por la fase inicial y celebró junto a su pareja canadiense Leylah Fernández por la segunda ronda, tras ganarle a la dupla integrada por la noruega Ulrikke Eikeri y la japonesa Eri Hozumi por 7-6(1) y 6-1.