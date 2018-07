#AltaTemporada Que a tu serie siempre le quede otro episodio. Si te va la épica mística de un guerrero y un adolescente que viajan en busca de sabiduría, montate en la tercera de Into the Badlands (hoy a las 22 por AMC). Y si preferís investigar el crimen de un futbolista africano en un bosque belga, catá la psicodélica y asfixiante The Break (estreno en Netflix).

#HayTablas Un esqueleto-marioneta fanático de Todos Tus Muertos será parte de La casa embrujada, el show familiar en clave terrorífica de los increíbles Tito y Coloso (hoy, mañana, el jueves y el domingo en Teatro Cendas, siempre a las 16).

#CualquieraPuedeGooglear Entre semana también se sale: el Club Severino propondrá menú de trap, hip-hop, dancehall y EDM hoy desde las 22.30 en Uniclub y con entrada gratuita; en tanto que la compañía Bailá Swing animará la noche de mañana en Sheldon junto a Shot de Jazz, desde las 21. Click de caravana. El ciclo AADI juntará a Claudia Puyó & Los Anestesistas con los rock-poperos FlowerTrip en Caras y Caretas San Telmo, mañana a las 20. Cicloclick.

#InmigraciónDescontrolada Llegando los rockers. Los japoneses Tokyo Ska Paradise Orchestra anticiparán los festejos por sus 30 años en la Fiesta Clandestina, en Groove y junto a Dancing Mood (25/8). Los mexicanos Molotov arrimarán su gira unplugged El desconectour a Museum Live (28/9). Los makeuperos noruegos Taake desplegarán su oscuridad blackmetalera en Museo Rock (30/9). Los góticos británicos Gene Loves Jezebel seguirán rubricando su fascinación con sudamérica en The Roxy La Viola Bar (11/10). Y los vikingos Mortiis harán su gala de maquillaje y rock industrial en Museo Rock, en su primera visita a la región (15/11).