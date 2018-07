El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, confirmó ayer que el presidente Donald Trump asistirá a la Cumbre de Jefes de Estados del G-20 que se celebrará en Buenos Aires a fines de noviembre. “El presidente Trump va a estar presente acá, donde seguramente va a participar de reuniones muy productivas con todos los líderes. Yo lo acompañaré también”, expresó Mnuchin en una conferencia de prensa tras la reunión de ministros de Finanzas del G20. Mnuchin mantuvo ayer una reunión con el presidente Mauricio Macri. “Le dijimos que apoyamos las medidas económicas que implementaron en la Argentina. Sabemos que no ocurren de un día para el otro, pero apoyamos plenamente la política económica”, explicó Mnuchin. En medio de la tensión comercial entre Estados Unidos y algunas de las potencias del G-20, el secretario del Tesoro enfatizó que no se sintió “aislado” durante el encuentro. “Tuve 14 reuniones bilaterales y por falta de tiempo no pudimos agendar más encuentros”, explicó. Por último, subrayó que Estados Unidos quiere “un comercio justo y recíproco”.