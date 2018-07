Mientras el Gobierno avanza con la reforma de las Fuerzas Armadas para permitir una mayor participación de los militares en la seguridad interior, Ricardo Alfonsín, hijo del padre de la democracia, como se lo conoce al primer presidente tras la última dictadura militar, repudió el anunció y expresó su preocupación.

Raúl Alfonsín fue el autor de la ley de Defensa, ratificada en 1988, norma que deja en claro el espíritu de la no intervención de los militares en cuestiones internas. “Se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la Defensa Nacional de la Seguridad Interior”, afirma el artículo 4 de la mencionada ley rubricada por Alfonsín padre y que hoy el Gobierno busca saltear con un decreto.

“Las experiencias en otros países del mundo no han sido satisfactorias, como el caso de Colombia, donde hubo consecuencias más graves que la situación misma que provocó el compromiso de las fuerzas armadas. No es la medida más adecuada para combatir el narcotráfico y debe ser analizado con mucha profundidad", sostuvo Ricardo Alfonsín, que además se mostró preocupado porque el Gobierno, del que el radicalismo forma parte dentro de la alianza Cambiemos, no “escucha otras voces”.

El dirigente radical remarcó que su preocupación radica en las consecuencias que vendrán con la reforma de las Fuerzas Armadas. "Nosotros los argentinos solemos aprender después de cometer errores. Tengo mucha preocupación por esta decisión y espero que la sociedad reclame una discusión seria entre los distintos partidos", dijo en diálogo con El Destape.

Para Alfonsín, en el fondo, la reforma está inspirada para “decir algo que agrade a la sociedad”.

“Espero que la sociedad escuche la voz de quienes advierten lo peligroso de tomar una decisión de este tipo", sostuvo por último el dirigente.