Sin Darío Benedetto, aquejado por una dolencia muscular, ni el defensor Santiago Vergini, que regresó a Buenos Aires junto al goleador por decisión del cuerpo técnico, Boca se despide de su pretemporada ante Colorado Rapids en el último amistoso previo a su debut oficial del semestre, el próximo 1º de agosto frente a Alvarado de Mar del Plata, por la Copa Argentina. El encuentro irá desde las 22 en el estadio Dick’s Sporting Goods Park de Denver, con televisación de TNT Sports. El equipo de Guillermo Barros Schelotto cierra así dos semanas en Miami, donde bajo un calor intenso realizó su puesta a punto.

Tras la victoria sobre Independiente Medellín de Colombia, Boca se mide con Colorado Rapids con intención a darle rodaje a su once inicial, de cara al duelo de ida por octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay, el próximo 8 de agosto en la Bombonera. La baja para este último amistoso será la de Benedetto, que sigue dolorido en el pie izquierdo, por lo que le realizarán estudios en el tríceps sural. El cuerpo técnico no quiso arriesgar al goleador, que reapareció tras siete meses por una rotura de ligamentos en la rodilla, y por precaución lo envió de regreso a la Argentina. Asimismo, por una cuestión logística, en el mismo vuelo viajaron Agustín Almendra, Gonzalo Maroni, Leonardo Balerdi (que se sumarán al Sub 20 que irá a L’Alcudia), Julián Chicco, Cristian Espinoza y Vergini. Este último afirmó desconocer los motivos por los que adelantó su vuelta de la pretemporada. “Lo decidieron así”, dijo el zaguero, y añadió: “Se conformó un plantel con mucha jerarquía, donde la competencia interna es muy grande. Hay que esforzarse y sacrificarse mucho. Hace dos años que estoy en este club y aprendí que en cada competencia que jugamos existe la obligación de ganarla. Y nos preparamos para todos los desafíos que se vienen”, cerró.

Por último, la Unidad Disciplinaria de Conmebol confirmó que el defensor Carlos Izquierdoz no podrá jugar los próximos dos partidos internacionales de Boca por haber sido expulsado ante Bolívar cuando jugaba para Lanús, en un encuentro por los cuartos de final de la Libertadores disputado el 15 de mayo de 2014. En aquel entonces a Izquierdoz le dieron cuatro fechas, pero como la Conmebol dispuso una purga del 50 por ciento para los que arrastraban sanciones, la misma quedó en dos partidos. Así, ante Libertad es casi un hecho que los centrales serán Paolo Goltz y Lisandro Magallán.