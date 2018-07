Lanús tratará de hacer valer hoy la ventaja conseguida en la ida cuando visite a Junior, en Barranquilla, con el objetivo de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En el partido jugado la semana pasada en la Fortaleza, el Granate se impuso por 1-0, con el gol del defensor Rolando García Guerreño al cabecear un tiro libre. Por lo tanto para pasar de ronda necesitará al menos un empate, porque si cae derrotado entrará a jugar la diferencia de gol.

Una de las preocupaciones centrales del técnico de Lanús, Ezequiel Carboni, son la alta temperatura y humedad que hay en Barranquilla. Ante ello, el entrenador optó por adelantar todo lo posible el viaje del plantel, que llegó el sábado a la ciudad colombiana, para intentar aclimatarse.

En cuanto a los once para hoy no hay mayores novedades respecto del equipo que consiguió la victoria de local. “Necesitamos adaptarnos al calor y a la humedad porque es el único factor que no vamos a poder cambiar”, dijo el capitán Lautaro Acosta, quien ha tenido molestias físicas pero sería titular. “Entendemos que Junior juega con este condicionante, pero no vamos a tener ningún problema porque nos encontramos muy bien físicamente”, apuntó el Laucha, una de las cartas ofensivas más importantes del conjunto de Carboni.

Como en el encuentro de ida, Lanús no podrá contar por lesión con su goleador, el ex Patronato Sebastián Ribas, ni con su último refuerzo, el volante Facundo Quignon, recién arribado desde San Lorenzo. “Necesitamos estar metidos y concentrados lo más que se pueda. Un gol nuestro provocará que a ellos se les complique la historia”, dijo García Guerreño.

Por el lado de los colombianos, el principal problema de su DT, Julio Comesaña, es encontrar soluciones a su anemia ofensiva, acentuada desde la venta del extremo Yimmi Chará al fútbol brasileño. Ahora, todas las cartas están puestas en Teófilo Gutiérrez y Luis Carlos Ruiz.