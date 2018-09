#ElMatóMil Tachale la doble a El mató a un policía motorizado: la nave insignia del indie local anunció un supershow en Tecnópolis para el 8/12, justo apenas un rato antes de que se dieran a conocer las nominaciones a los Latin Grammy, donde la banda platense sumó nominaciones a mejor álbum de rock (La síntesis O'Konor) y mejor canción de rock (Ahora imagino cosas).

#PresenteContinuo Esta noche, Boom Boom Kid recibirá la primavera con El disco del verano en Casa Rock Palermo (a las 19), los folkpoperos colombianos Morat indagarán Sobre el amor y sus efectos secundarios en el Gran Rex (a las 20.30), Circus Dei trazará La línea en Caras y Caretas 2037 (a las 21), la Orquesta de Nuevos Compositores flashará Imaginaria en Hasta Trilce (a las 21), La Delio Valdez honrará Sonido subtropical en Groove (a las 23.30) y el trío alemán Fjaak estrenará su epónimo Fjaak en Crobar (a las 23.55). Mañana, Cielo Razzo replicará su CD/DVD Cielo vivo en el Teatro Vorterix (a las 19), Proyecto Esencial recordará La noche más larga en el Teatro Sony (a las 20.30), la chilena Mon Laferte enroscará La trenza en el Gran Rex (a las 21, repite el domingo), Karen Martínez indicará Donde nace el amor en Peña Los Cardones (a las 21), Hugo Lobo reivindicará Neigborhood Rules en Sala Siranush (a las 21) y los cumbieros chilenos Chico Trujillo coronarán Reina de todas las fiestas en Niceto Club (a las 23.55). Y el domingo, los californianos The Oh Sees evocarán Memory of a Cut Off Head en el Xirgu (a las 21).

#VivaLaDiferencia Color, cuerpos e identidades disidentes, brillos y mucha alegría anuncia para hoy el festival La Primavera es Disidente, organizado por JJ Circuito Cultural, el espacio de Jean Jaures 347 que desde las 18 cobijará charlas de la feminista queer Mabela Bellucci, la filósofa y activista gorda Lux Moreno y el escritor, activista puto y performer Lucas Fauno. También habrá intervenciones, murales y perfomances, show de Big Mama Laboratorio, percusión y danza afrobrasilera y cierre a cargo de Leo García. ¡Fiestón!

#Pantallazos Si pinta series, Un3.tv debutará hoy Los demonios, de Daniel Hendler, ficción sobre una banda uruguaya de rock. Y si pintan rockumentales, OnDirecTV convidará BBC Music: The Biggest Weekend, con shows 2018 de Ed Sheeran, los Gallagher (por separado), Demi Lovato, Beck, Camila Cabello y más (hoy a las 21); y también Jimi Hendrix, con testimonios de la familia del incendiario violero y cameos de Mick Jagger, Eric Clapton y Pete Townshend (mañana a las 17).

#HayTablas Un "trabajo dramatúrgico-coreográfico" integral de danza, teatro y tango es la iniciativa de R.E.P.R.I.S.E., de la dramaturga Gabriela Zuarez, que estrenará mañana en el Club Cultural Matienzo y tendrá sólo cuatro funciones (repite el 29 y el 30/9, y el 6/10). Embarazos no deseados, identidad sexual y fuga hacia Egipto son los ejes de La patada del camello, de Sofía Isabel González y Sandra Criolani (sábados a las 21, El Método Kairós). Performance autobiográfica con coreografías, fantasías y humor es el plan de Íntimo (chicos feos vol. 1), del fundador de la compañía Improvisa2, Gabriel Gavila (domingos a las 19, Teatro El Jufré). Y fraternidad, inmigración, té de menta y madalenas componen la receta de Los amigos, un biodrama afro, de Vivi Tellas (domingos a las 19, Zelaya).

#CualquieraPuedeGooglear El shooter táctico Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands está en su fin de semana gratuito para PlayStation 4 hasta el domingo: los jugadores tendrán acceso total al contenido base, al modo Ghost War y misiones de temática especial. Click botoneado. Rockas Viejas celebrarán 25 años de ruta con toques dos sábados consecutivos en Bar Mutar, Avellaneda (mañana y el 29/9, ambos a las 22 y junto a Blues Motel). El ciclo gratuito Rock en Ascenso tendrá superfinde indie con Viva Elástico y Fútbol (mañana) y 107 Faunos y Sr. Tomate (el domingo), siempre a las 20 en la Sala Argentina del CCK. Click subidón. Y la Bomba de Tiempo hará hoy un doblete primaveral en la Ciudad Cultural Konex: a las 19 será la función ATP, especial “Día del estudiante”, y a la medianoche arranca la fiesta para mayores de 18. Click florido.

#Festivalipsis La radio online Radio Colmena armará festi hoy a las 21.30 en el C.C. Matienzo, con feria, instalaciones, serigrafía, poesía, agite feminista y shows de Bestia Bebé, Tigre y Viva Elástico. El Noiseland tendrá su gala primaveral grunge hoy desde las 22 con Gordon Raphael, The Krugers, Toro SAnto, Monroe y Los Yacu Bien Palanca (Pomo Distrito de Arte). Y el Festival Polvo juntará mañana a las 14 en Polo Cultural Saldías –¡y al aire libre!– a Barderos Crew, Lo Pibitos, El Zar, La Femme D’Argent, Blee y más, además de artes visuales y causa noble, ya que la entrada es un alimento no perecedero.