Atlético Tucumán demostró ser uno de los equipos en mejor forma del torneo al quedar momentáneamente como líder, luego de vencer 3-1 como visitante de San Martín de San Juan y así meterle presión a Racing, que hoy cierra de local ante Unión la 6ª fecha de la Superliga. En el complemento, Guillermo Acosta, Luis Rodríguez, de penal, y Mauro Matos anotaron para el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski, mientras que para el local descontó el paraguayo Pablo Palacios en tiempo adicional. Consumada la derrota, Walter Coyette dejó de ser entrenador del conjunto cuyano.

Atlético Tucumán venía de perder 2-0 ante Gremio el martes como local en el encuentro de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores y ayer, al menos en la primera etapa, no lograba hacer pie en San Juan. Si bien es cierto que los tucumanos generaron peligro con la pelota detenida (Barbona casi abrió la cuenta de cabeza, pero el arquero Ardente pudo despejar), a medida que corrían los minutos fueron perdiendo intensidad. Por su parte, el Santo sanjuanino –que aún no ganó en el presente certamen y debía sumar de a tres para escapar de la zona de descenso directo– tampoco podía generar peligro en la valla defendida por el experimentado Lucchetti. Así, ambos se fueron al descanso sin poder abrir el marcador.

De vuelta de los vestuarios, apareció el Decano, que quiere seguir haciendo historia en el fútbol argentino, y pasó por arriba a los locales. El punzante Acosta, que siempre desequilibró por el flanco derecho, abrió la cuenta con un derechazo para el visitante.

San Martín sintió el golpe, pero siguió careciendo de profundidad para aspirar al empate. Para colmo, el zaguero Goitía le fue fuerte abajo al uruguayo Abero, que cayó de manera aparatosa dentro del área, y el árbitro Herrera cobró penal que el Pulga Rodríguez cambió por gol. La nota de color se dio cuando el goleador tucumano salió reemplazado y muy aplaudido por la parcialidad verdinegra, en una situación poco usual.

Atlético Tucumán dominaba con holgura y la diferencia entre ambos no se agrandaba por las atajadas de Ardente. No obstante, sobre el epílogo, el ingresado Matos liquidó el trámite y puso el tercero tras un jugadón dentro del área del también ingresado Alvarez, para poner al Decano en la cima con 14 puntos, uno por encima de Racing. Palacios maquilló el marcador, que no sirvió para salvarle las papas al DT Coyette, despedido por la dirigencia tras haber asumido en marzo pasado en reemplazo de Néstor Raúl Gorosito.