Los trabajadores del subte y premetro anunciaron su adhesión a la medida de fuerza convocada por la CTA, que arranca este lunes al mediodía y continúa a lo largo de todo el martes en simultáneo con el paro de la CGT. Según informaron los metrodelegados, el subte dejará de funcionar a las 20, cuatro horas más temprano que lo habitual.

Con la consigna “Paremos el ajuste”, la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) informó que los subtes se adhieren al paro de este lunes convocado por la CTA, por lo que no prestarán servicio a partir de las 20. El martes, como ya anticipó la UTA, el paro de transporte será total: no funcionarán colectivos, subtes ni trenes.

Para el metrodelegado Néstor Segovia el gobierno de Mauricio Macri le "quitó todo" a los trabajadores. "Si no escuchó antes no sé por qué va a escuchar ahora cuando ya tiene todo abrochado. Este Gobierno vino a hacer un trabajo sucio, lo hizo, se va a ir, y después tendremos no sé cuantos años para pagar todas nuestras deudas", manifestó Segovia en declaraciones a radio La 990.

"Tenemos un gobierno muy mentiroso que en campaña vendió espejitos de colores. El Gobierno mintió y hoy estamos totalmente desolados, mal, tristes, y este paro es consuelo de tontos porque ya nos quitaron todo", agregó Segovia.