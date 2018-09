Luego de la protesta de ayer que protagonizaron instituciones y transportistas que atienden a personas con discapacidad frente al Monumento a la Bandera (en la foto), para reclamar contra el ajuste en el área (quita de pensiones y retrasos en los pagos a los transportistas y recorte en el programa Incluir Salud), la diputada nacional de Cambiemos e integrante de la Comisión de Discapacidad, Gisela Scaglia, afirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad ya comenzó a regularizar los pagos con los prestadores de servicios para personas con discapacidad, beneficiarias del Programa Federal Incluir Salud, en la provincia de Santa Fe. “Es importante llevar tranquilidad de que vamos a pagar todo lo que haya que pagar porque queremos estar al día y corregir todo el desorden y distorsiones que dejó el gobierno anterior en la Agencia”, sostuvo Scaglia. “Es un tema que nos sensibiliza a todos y, por tanto, queremos que el sistema funcione bien. No es nuestra voluntad que haya recortes, sino ordenar un sistema que estaba bastante desordenado a partir de una mala gestión”, remarcó. La legisladora reconoció que hubo demoras en la transferencia de fondos a las instituciones y transportistas, pero aseguró que “actualmente, el Programa ya pagó el 64% de la deuda total con los prestadores de servicios de discapacidad en Santa Fe” y adelantó que “el restante 36% se cancelará durante los próximos 10 días”. Mariel Chapero, vicepresidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad, advirtió que son unas 90 mil las personas con certificado con discapacidad en toda la provincia de Santa Fe. "El reclamo es muy amplio y arranca desde que las personas no pueden acceder a las pensiones por invalidez, que garantizan el acceso al proframa Incluir Salud y posibilita que concurran a su rehabilitación", alertó Chapero. "Somos los trabajadores los que, en detrimento de nuestros derechos, estamos sosteniendo los derechos de las personas con discapacidad, porque no hay pagos, tenemos demoras de diez meses, recortes arbitrarios y en las liquidaciones de mayo los transportistas recibieron un débito del 40 por ciento", agregó.