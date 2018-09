272...adolescentes son madres cada día en la Argentina, según datos del ex Ministerio de Salud de la Nación correspondientes a 2018, a casi dos meses de que el Senado rechazara el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y mientras sectores antiderechos intentan frenar la implementación en todo el país de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) y que impacta directamente en la posibilidad de prevenir embarazos no planificados. Se calcula que el 13,7 por ciento de todos los nacimientos del país son producto de embarazos en la adolescencia. Las cifras de 2016 revelan que casi 97 mil fueron madres de 15 a 19 años, de las cuales 3 mil eran menores de 15 años. En 2015 un relevamiento de Unicef informaba que a diario nacían 300 bebés de madres adolescentes: 240 habían parido por primera vez y el 70 por ciento del total no planificó esos embarazos. La Encuesta de Juventud de 2016 reveló que sólo en la provincia de Buenos Aires el 24 por ciento de las chicas de 15 a 29 años no utilizan métodos anticonceptivos porque su pareja no quiere.