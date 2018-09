Se marcó un hito con la inauguración de la muestra J. M. W. Turner. Acuarelas. No fue por el valor artístico de la exposición del pintor inglés, que lo tiene. Fue porque a partir de este evento comenzará a cobrarse entrada en el Museo de Bellas Artes: desde ahora, quien quiera acceder a las muestras especiales y temporarias, aquellas que no forman parte de la colección permanente de este museo público, deberá oblar cien pesos. Un grupo de artistas autoconvocados, trabajadores de la cultura y miembros de Ate protestaron ante la novedad de una original manera: durante la inauguración de la muestra proyectaron sobre la fachada leyendas como “No a la privatización de la cultura”, “La cultura está de luto”, “La cultura no se achica” y la imagen del billete de Roca, que a partir de ahora deberán dejar en la entrada los visitantes. Los 85 trabajos realizados en papel por el gran pintor inglés, pertenecientes a la Tate Collection, de Londres, quedarán expuestos en el Bellas Artes hasta el 17 de febrero próximo, para todos y todas los que puedan pagar la entrada.