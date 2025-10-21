

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, recorrió las instalaciones del nuevo y moderno edificio para tramitar la licencia de conducir en la localidad de San Justo. El edificio ofrece espacios diseñados para una mejor atención integral, con el objetivo de favorecer la experiencia de las y los usuarios.



“Nos llena de felicidad comunicar que en La Matanza se puede sacar la licencia de conducir en menos de una hora y media y en un lugar modelo para Argentina”, afirmó Fernando Espinoza.

“Este nuevo edificio consta de dos plantas, más de 2.000 metros cuadrados, es muy cómodo y tiene una sala de espera hermosa en un espacio amigable. Además, tiene la pista de prueba aquí mismo para una mayor agilidad y eficiencia, y también una plaza de juegos para que usen los más chicos mientras los adultos hacen el trámite”, detalló Fernando Espinoza.

El edificio cuenta con un área destinada a las impresiones y entregas de licencias; un aula equipada para exámenes teóricos; la sucursal de Banco Provincia Pagos para facilitar el cumplimiento de los requisitos administrativos; 10 boxes de atención simultánea al público; dos amplias salas de espera; consultorios médicos para la evaluación de aptitudes y una pista de maniobras diseñada específicamente para las pruebas prácticas.





“En La Matanza, además, hoy podemos sacar muy rápidamente los turnos para nuestra licencia de conducir ingresando a la página web del Municipio”, explicó Fernando Espinoza y finalizó: “Estamos muy felices de contar con este edificio hermoso, confortable, con toda la modernidad y la última tecnología, que mejora y facilita la gestión de servicios tan importantes para toda la comunidad”.