Un adolescentes de 14 años fue puesto bajo medidas especiales de seguridad en las últimas horas por su presunto vínculo con el incendio del edificio que comparten las escuelas 32 y 36 de Moreno. El chico se suma así al joven de 19 años arrestado esta mañana. Según fuentes de la investigación, habría otros tres sospechosos.

El detenido de hoy habría ingresado al edificio para robar y ante la imposibilidad de hacerlo “prendió fuego un cartón”, según la versión del Ministerio de Seguridad bonaerense. “El joven confesó que entró al establecimiento educativo con dos cómplices más, se comió los alfajores y como no se pudieron llevar los monitores, prendió fuego un cartón que luego derivó en el incendio”, afirmó la cartera que conduce Cristian Ritondo sobre el episodio.

Sin embargo, la comunidad educativa de Moreno duda de la versión oficial. Emanuel, un docente de la escuela 36, contó a este diario que “el pibe, según la policía, confesó que entraron a comer unos alfajores, pero en la preceptoría no había alfajores”. El mismo docente detalló, además, que “la escuela estaba toda cerrada” y que fueron los bomberos quienes arrancaron la puerta, "o sea que los chicos nunca pudieron entrar a la preceptoría”.

El peritaje tampoco condice con la supuesta confesión del adolescente. “Confesó que prendió fuego un cartón, mientras que los peritajes dijeron que también había material plástico tirado en el lugar; nada de lo que declara el chico a la policía coincide con los resultados de los peritajes”, detalló Emanuel, quien agregó que “esto no nos cierra bajo ningún punto de vista". "Para mí que lo están perejileando al pibe”, advirtió Emanuel, quien resaltó que “fue acusado en una publicación de Facebook y a partir de ahí surgió todo". "Para nosotros no es el culpable. No hay elementos probatorios fuertes en su contra, más allá de una confesión en la comisaría”, concluyó.