La foto, el video y el comunicado conjunto que difundieron en las redes sociales cuatro dirigentes del autodenominado peronismo “racional” y “dialoguista” no tuvieron la mejor recepción entre otras corrientes del PJ: el espacio que finalmente sellaron los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba) y Juan Manuel Urtubey (Salta) junto al senador rionegrino Miguel Pichetto y el líder del Frente Renovador Sergio Massa recogió mas críticas que elogios. “No hay que hacerle el juego a (Jaime) Durán Barba y al presidente”, dijo el diputado y presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, para afirmar que “los que hoy gobiernan nos quieren dividir”. “No hay espacio para hacer un macrismo débil. Lo que hay que hacer es peronismo”, afirmó el diputado Felipe Solá y sostuvo que en la unidad del peronismo “no pueden faltar la ex presidenta (Cristina Kirchner) y los kirchneristas”. Para la diputada kirchnerista Mayra Mendoza los dirigentes del peronismo no k son “traidores” y la “opción para cambiar la cara de (Mauricio) Macri”. Marginados de la convocatoria “dialoguista”, el gobernador tucumano Juan Manzur y el bonaerense Florencio Randazzo, tuvieron su propio encuentro.

“Presido un partido que es el más importante de la oposición; tengo la obligación de convocar a todos”, planteó Gioja en referencia al cuarteto que se cortó solo por fuera del PJ. El ex gobernador sanjuanino también se refirió en declaraciones a radio Futurock sobre el criterio a establecer para el armado electoral del peronismo. “En ese instrumento electoral tenemos que fijar claramente: primero, que somos oposición; segundo, que el límite es lo que hay dentro de la Casa Rosada. También acordar un programa de 20, 25 puntos básicos y fijar reglas claras”, sostuvo y agregó que si no se logra acuerdo sobre candidaturas hay que “hacer una gran PASO”.

“No somos quién para incluir o excluir”, continuó Gioja sobre la decisión del peronismo “alternativo” de rechazar de plano cualquier alianza con el kirchnerismo y la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner. “La propia gente es la que va a decidir”, propuso Gioja y reiteró: “Nadie puede decir ‘bueno, yo con este no quiero’, ‘yo voy a hacer esto, pero sin este’; es hacer el juego a los que hoy gobiernan y nos quieren dividir”.

No todos los miembros del Frente Renovador apoyan la estrategia de Massa. “¿Si mi continuidad en el espacio depende de formar un único peronismo que incluya al kirchnerismo? Yo creo que sí. Yo estoy cerca del peronismo y veo lo que está sufriendo la gente, entonces no hay espacio para hacer un macrismo débil. Lo que hay que hacer es peronismo”, dijo Solá. “Tengo la impresión que Massa, Urtubey y Pichetto quieren hacer un partido o algo. Pero ojalá me equivoque y nos encontremos todos. No pueden faltar la ex presidenta y los kirchneristas”, insistió el diputado.

Mendoza les respondió a los “dialoguistas” a través de las redes sociales. “Son el reemplazo del sistema, son la opción para cambiar la cara de Macri y mantener el mismo modelo económico. Hay que llamarlos por su nombre, traidores al pueblo y a la patria”, posteó la diputada bonaerense en Instagram acompañada de la misma foto del encuentro que difundieron los peronistas anti k a las que le agregó las escasas intenciones de voto que le asignan a cada uno de ellos las encuestas.

Manzur y Randazzo, quedaron marginados del encuentro de los dialoguistas y gestaron su propia reunión el jueves en la Casa de la provincia de Tucumán en Buenos Aires. Aunque no trascendió cuál será la postura que asumirán frente al acuerdo del peronismo anti k, ambos mantienen diferencias con Urtubey.