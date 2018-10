PáginaI12 En Brasil

Desde Brasilia

Con el himno de los partisanos como inspiración. Fernando Haddad ingresa hoy en el último tramo de la campaña hacia las elecciones del domingo, donde las encuestas lo ubican segundo, fortalecido tras las concurridas movilizaciones convocadas por el Movimiento de Mujeres contra Jair Bolsonaro realizadas en San Pablo, Río de Janeiro, Brasilia y decenas de ciudades importantes. Hubo protestas similares, no tan multitudinarias, en Francia, Italia, Alemania y Portugal. Y adhesiones posteadas por las cantantes norteamericanas Madonna y Cher. La rebelión femenina fue un punto de inflexión y al parecer comenzó a parirse un nuevo tiempo de la política brasileña, incluso más allá de la disputa presidencial observó la antropóloga Rita Segato (ver recuadro). En las columnas feministas la canción italiana Bella Ciao, de la resistencia al fascismo en la primera mitad del siglo pasado, fue adaptada a la actualidad brasileña y en el estribillo se repetía “El (Bolsonaro), El no, El no, no, no”.

Si bien las protestas contra el capitán retirado del Ejército no tuvieron signo partidario a nadie escapa que expresaron esa corriente de opinión que fluye hacia la candidatura Haddad, bendecido por Luiz Inácio Lula da Silva.

Haddad y Bolsonaro catalizan electoralmente un país partido entre dos opciones irreconciliables: el retorno de la democracia perdida tras la caída de Dilma Rousseff en 2016 y la instauración de un régimen autoritario, con “saudades” de la dictadura, legitimado por las urnas.

Una encuesta publicada ayer confirmó que el heredero de Lula está creciendo de manera sostenida.

El sondeo de la consultora MDA contratado por la patronal Confederación Nacional del Transporte ubicó en primer lugar a Bolsonaro con el 28,2 por ciento contra el 25,2 del representante del PT. En otro sondeo de la misma agencia publicada hace 15 días Bolsonaro tenía 28,2 puntos contra 17,6 de su adverario.

Las últimas mediciones coinciden en un relativo estancamiento del exmilitar frente al avance de Haddad. El viernes Datafolha mostró a Bolsonaro con 28 y Haddad con 22 puntos, siete días antes ese misma agencia tenía 28 puntos para el candidato del Partido Social Liberal y 16 para el postulante del PT. Las agencias mostraron un repliegue del tercero en cuestión que es Ciro Gomes, situado en la banda del 11 por ciento, de lo cual se infiere que el ex intendente petista de San Pablo tiene un lugar asegurado en el ballottage del 28 de ocubre. Sí así fuera, en ese segundo turno Haddad derrotaría a Bolsonaro por el 42,7 por ciento contra el 37,3 pronosticó MDA.

Ayer, a poco de conocido este nuevo sondeo sobre un posible ballottage el cauteloso Haddad se dirigió con optimismo a sus seguidores.

“Quiero hacer un agradecimiento a nuestros militantes en esta recta final para darnos un impulso, vamos a llegar primeros en el segundo turno, vamos juntos hasta la victoria”.

Paralelamente miles de seguidores de Bolsonaro se concentraron en la Avenida Paulista, la principal arteria de San Pablo. Allí fue proyectado un video del candidato que permanece en reposo en su residencia de Río de Janeiro 25 días después de haber sido atacado con un cuchillo durante un acto proselitista en el estado de Minas Gerais. El candidato se comprometió a luchar contra el comunismo y aumentar los recursos para las policías.

Su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, habló vistiendo una camiseta de la selección brasileña subido a lo alto o alto de un camión estacionado en la Avenida Paulista. Mientras tanto la hinchada gritaba que la bandera brasileña nunca será “roja”,

Bolsonaro hijo lamentó que “muchas personas de bien que están desinformadas piensan que somos nazis, fascistas y misóginos”.

Por el contenido de los discursos y el ánimo belicoso de la torcida verdeamarilla, todo indica que la tropa bolsonarista está decidida a desconocer una potencial victoria del PT. En esa tropa están los millones de votantes del PSL, el comandante del Ejército general Eduardo Villas Boas y el general Hamilton Mourao, candidato a vice de Bolsonaro.

Ayer, en su video, el convaleciente Bolsonaro hizo un planteo ambiguo sobre el reconocimiento de un triunfo de Haddad, pero no fue suficiente claro como para neutralizar sus declaraciones de la semana pasada en las que aseguró no aceptaría una victoria petista.