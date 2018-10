El juez brasileño Sergio Moro levantó ayer el secreto de sumario de una parte de la delación premiada de Antonio Palocci, quien fuera ministro durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y de Dilma Rousseff. A menos de una semana de las elecciones presidenciales de Brasil, se dio a conocer que, entre otras cosas, Palocci había declarado que el ex mandatario le había pedido que dirija y emplee recursos ilícitos en la primera campaña de Rousseff a la presidencia. La decisión tomada por Moro parece destinada a perjudicar la candidatura del PT cuando falta tan poco tiempo para los comicios.

Moro justificó su decisión de hacer públicas las confesiones de Palocci dado que había examinado su contenido y llegado a la conclusión de que darlas a conocer no afectaba a las investigaciones. Sin embargo, las confesiones del ex ministro podrían tener impacto sobre la candidatura de Fernando Haddad. “La conducta adoptada hoy (ayer) por el juez Sergio Moro refuerza el carácter político de los procesos y de la condena injusta impuesta al ex presidente Lula”, aseguró el abogado defensor del ex presidente, Cristiano Zanin Martinsla. Los abogados de Lula estiman que Moro dio a conocer la declaración del ex ministro con el claro objetivo de intentar causar efectos políticos para el ex mandatario y sus aliados.

Además de criticar el accionar de Moro, la defensa de Lula apuntó contra el ex ministro. “Palocci, por su parte, mintió una vez más, sin presentar ninguna prueba, sobre Lula, para obtener generosos beneficios que van desde la reducción sustancial de su pena y del mantenimiento de parte sustancial de los valores encontrados en sus cuentas bancarias”, aseguraron.

Palocci se encuentra detenido, al igual que Lula, en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, cumpliendo desde septiembre de 2016 una condena de primera instancia de 12 años y dos meses de prisión por las delaciones premiadas de Odebrecht dentro de la causa Lava Jato. Por esta delación premiada, el ex ministro deberá pagar una multa de 35 millones de reales y obtuvo una reducción de dos tercios de su pena.

En un fragmento de la declaración, Palocci afirma que las campañas presidenciales del PT en 2010 y 2014 en las que Rousseff fue candidata, costaron cuatro veces más que lo declarado a la Justicia Electoral, informó el diario Folha de San Pablo. Según el ex ministro, en lugar de costar 153 y 350 millones de reales, en 2010 y 2014 respectivamente, habían costado 600 y 800 millones. Asimismo, Palocci afirmó que era uno de los recaudadores del PT y que era responsable de tratar las donaciones con los empresarios. Estas donaciones, dijo, tenían en su mayoría un origen ilícito, resultantes de negociaciones de contratos y porcentajes con el gobierno. “Nadie da dinero para las campañas esperando relaciones comunes con el gobierno”, dijo el ex funcionario en su declaración. En otra parte del relato, Palocci asegura que el proyecto de nacionalizar la exploración de presal tenía detrás un interés social y un interés corrupto, ya que trabajar con las empresas nacionales facilitaría las donaciones para las campañas del PT.

La presidenta del PT, Gleisi Hoffman, también arremetió contra el juez. “Moro divulga a la prensa parte de la delación de Palocci. ¡No podía dejar de participar del proceso electoral! La acción política está en su naturaleza como juez. Va a intentar, por enésima vez, destruir a Lula. Todo lo que consigue es la autodestrucción”, escribió la dirigente en la red social Twitter.