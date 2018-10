En un contexto adverso para la danza local, con la reciente disolución de dos compañías estables públicas (el Grupo de Danza de la Unsam que durante ocho años condujo Oscar Araiz y la Compañía Nacional de Iñaki Urlezaga), la aparición de un elenco nuevo con miras a un funcionamiento sostenido en el tiempo es más que bienvenido. Se trata de la Compañía Danza Argentina, dirigida por Guido de Benedetti, ex bailarín del Ballet Estable del Teatro Colón, que además dirigió ese elenco en dos oportunidades. No es la primera vez que este artista se lanza a un emprendimiento sin un sostén público: fue el creador y director del Ballet Neoclásico, que se mantuvo en actividad de 1996 a 2001 y del 2003 al 2009. Hoy a las 21, en el Teatro Avenida, dará a conocer su nueva criatura con Opera prima. El programa incluye una obra de Oscar Araiz que nunca se hizo en el país, L’ hirondelle, con música de Ravel; la primera pieza creada por Mauricio Wainrot, Libertango, con música de Piazzolla; y dos trabajos de De Benedetti, Après Apollon y una versión de La casa de Bernarda Alba.

“El Ballet Neoclásico fue una compañía de autor, porque montábamos obras mías, mientras que ésta se abre a creadores y estilos de danza distintos. Leandro Reale bailó conmigo en el Colón e integró mi primera compañía. Es un gran hacedor y me impulsó a este nuevo emprendimiento. El se encarga de la producción artística y convocó a Sebastián Alanis, productor privado conocedor del mundo de la danza, a cargo de la dirección ejecutiva. Esto me permite concentrarme en el trabajo con los bailarines, que es lo que más me gusta”, explica De Benedetti.

En julio pasado hicieron un preestreno en la ciudad de La Plata: buena convocatoria del público y buena respuesta a la mezcla de estilos. Con este auspicioso primer paso llegan al teatro porteño. La compañía está integrada por doce jóvenes bailarines de distintos lugares del país y cuatro de Cuba, Francia, Brasil y Venezuela. “El nivel es muy bueno. A las audiciones se presentaron como 200 candidatos. Hay mucha gente muy talentosa y con muchas ganas de trabajar. Ojalá haya más plata para poder hacer mucho más”, asegura el coreógrafo. El programa se abre con Après Apollon, un homenaje a George Balanchine y a Igor Stravinski. “Más que una obra, es un ejercicio de doce minutos de una intensidad tremenda. Tres bailarinas, las tres musas de Apollon, que no paran un segundo en secuencias en las que trabajamos cuestiones del estilo de Balanchine, como las terminaciones, las caderas más afuera, los giros raros, ciertas líneas más alargadas, el uso particular de brazos y muñecas”, anticipa. Luego vendrá L’ hirondelle, parte de una obra más grande que Araiz nunca estrenó en Argentina, en la que coexisten distintos tipo de amor. “Está cargada de situaciones emocionales muy poéticas”, desliza.

En la segunda parte el grupo interpretará una versión libre del clásico de Lorca con música de Manuel de Falla. En la propuesta de De Benedetti, Lorca está presente, pulula,enamorado de Pepe y en empatía con las hijas de Bernarda que sufren la represión de la madre. “Lo incluí porque una de las hipótesis sobre la muerte de Federico es que lo mandó matar la familia Alba, que eran sus primos. Cuando se publicó la obra, lo vivieron como una ofensa. Federico reveló el horror familiar sin cambiar el apellido de los protagonistas”, dice el creador. La pieza dura 35 minutos y combina estilos: neoclásico, contemporáneo y reminiscencias españolas. Karina Olmedo, quien acaba de despedirse del Ballet Estable del Colón, bailará esta pieza hoy y mañana como artista invitada. Cierra el programa Libertango de Wainrot: “Una obra de mucha potencia, marcó su debut en un programa que presentó junto a Anne Frank. Oportuno para una compañía que está comenzando hacer algo que tuvo que ver con el comienzo de la carrera de un artista”, comenta De Benedetti.

Integran la Compañía Danza Argentina Anahí Araujo, Maia Cambero, Sofía Carmona, Lisa Gonzales, Alice Inuy, Dulce Gil, Ana Murias, Sofía Schiaratta, Nadina Stroker, Carlos Acosta, Gastón Cabrera, Matías Coria, Luciano Figueroa, Gerardo Marturano, Yosmer Mejía y Fabio Roblejo. Tras el debut porteño –hoy, mañana, sábado y domingo enAv de Mayo 1222–, el grupo se abocará a la temporada de verano que lo llevará a distintos puntos turísticos del país, y a planear 2019. De Benedetti tiene en mente tres nuevos programas: uno con coreografías creadas por mujeres, otro con obras firmadas por varones (y en muchos casos por miembros de la compañía), y el tercero con obras propias.