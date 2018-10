Carlos "Caio" Viale actuará esta noche, a las 21, en el Centro Cultural Atlas (Mitre 645) en un show que permitirá apreciar las canciones de sus cinco discos. Cantante, compositor, arreglador, director e intérprete, Viale nació en Rosario y se crió en Leonese, en plena "Pampa Gringa" cordobesa.

Las canciones de Viale apuestan a la escucha, a generar un espacio de creación. “Sé que hoy en día no es fácil, sin embargo no los invito a oír si no a escuchar mis canciones. Ello probablemente requiera de un pequeño esfuerzo de quien al hacerlo, acepte que difiere de cuando nos sentamos a ver qué nos ofrece hoy la televisión”, dice Caio Viale sobre su propuesta, que se expresa en canciones suculentas, sin concesiones, de compromiso social y musical.

El músico residió ocho años en España durante su exilio donde, además de la docencia, brindó actuaciones como intérprete y director. Se desempeñó como arreglador discográfico y acompañó a figuras como Alfredo Zitarrosa, Mercedes Sosa y Rafael Amor, entre otros destacados artistas de renombre internacional. Las entradas anticipadas están a la venta en el Centro Cultural.