El peronismo se reunió ayer y confirmó la intención de devolver el proyecto de Presupuesto 2019 al Poder Ejecutivo para que lo rehaga. “Buscaremos el apoyo de otros sectores de la oposición para que nos acompañen, este Presupuesto tal como fue enviado al Congreso es invotable. Solicitaremos al Ejecutivo que reenvíe un nuevo proyecto contemplando los intereses nacionales”, señalaron los dirigentes que se reunieron en el marco de la Mesa de Acción Política en la sede del Partido Justicialista nacional. A su vez, llamaron a la unidad y debatieron la conformación de un frente opositor; anunciaron que los gremialistas Hugo Moyano, del sindicato de Camioneros, y Ricardo Pignanelli, de los mecánicos de Smata, se sumarán a la mesa.

“Es el proyecto del Fondo Monetario Internacional, no tiene en cuenta los reales intereses del pueblo argentino y ni siquiera cumple con los preceptos constitucionales”, señalaron los dirigentes justicialistas en un comunicado al finalizar el encuentro en el barrio de Once. En medio del debate en el Congreso entre oficialismo y oposición por el presupuesto del año próximo, el PJ decidió enviar un mensaje a los distintos bloques justicialistas que coexisten en la Cámara baja y que aún no acordaron qué posición tomar frente a la ley de leyes que incluye la profundización de las políticas de ajuste.

En el cónclave peronista estuvieron el presidente del partido, el sanjuanino José Luis Gioja, y el del Congreso nacional, el gobernador formoseño Gildo Insfrán, y el coordinador de la Mesa de Acción Política, el pampeano Rubén Marín. Además el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; el vice de Santiago del Estero, José Neder, y el presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez. Además, el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; los diputados Fernando Espinoza, Eduardo “Wado” de Pedro, Cristina Alvarez Rodríguez, Silvina Frana y el presidente del bloque, Agustín Rossi, además del dirigente y ex ministro de Salud Ginés González García, y el titular del PJ porteño, Víctor Santa María.

En la agenda trabajaron sobre el armado de un frente político opositor en el que el PJ “sea capaz de aglutinar a todos los sectores que se opongan” a las políticas del gobierno nacional. “Convocaremos a los que compartan nuestra idea de que el límite es Mauricio Macri y sus políticas de ajuste, y que a partir del 10 de diciembre de 2019 no deben estar más conduciendo los destinos del país desde la Casa Rosada”, apuntaron. También resolvieron intensificar la campaña de afiliación al partido.

La dirigencia justicialista abrió el espacio de debate que conforma la mesa de Acción Política nacida en el último congreso del PJ con la intención de integrar espacios peronistas que se encontraban fuera del ámbito partidario. “Seguiremos trabajando para consolidar la unidad partidaria agrandando el espacio para que más compañeros y compañeras nos acompañen a trabajar para derrotar a este modelo conservador-liberal que encarna este Gobierno.” En tal sentido, se informó de la incorporación “como miembros plenos a los sindicalistas Hugo Moyano, de Camioneros, y Ricardo Pignanelli, de Smata”.