Javier Iguacel defendió hoy el tarifazo en el gas, que incluye un cobro retroactivo para que los usuarios financien a las empresas por la devaluación. Para el secretario de Energía, “la mayoría de la gente que se queja del aumento de gas son militantes kirchneristas". De esta manera relativizó el mal humor social por la medida y lo atribuyó a la oposición.

“Más de la mitad de los que se quejan por las subas, son militantes que quieren meter miedo”, aseguró el funcionario tras la polémica medida. “Yo me meto y reviso las redes”, agregó al respecto.

El gas aumentó un 35 por ciento a principios de la semana y ayer el gobierno nacional autorizó el cobro extra en 24 cuotas desde enero para compensar a las empresas. Así, los usuarios financiarán a las empresas, que recuperarán el costo de la corrida del dólar que afectó sus ganancias. La ganancia de las empresas sería de unos 10 mil millones de pesos.

Sin embargo, Iguacel afirmó que el cobro extra y retroactivo “no es una compensación” y dijo que “durante el invierno, los productores de gas facturaron a las distribuidoras el precio establecido semestralmente por el Enargas". Consideró que “la diferencia se debe cobrar en el siguiente período, es decir en el verano”.

Respecto de que "no es una compensación por la devaluación", el funcionario responsabilizó a un tuit de Cristina Fernández de Kirchner (la ex presidenta adelantó que pedirá que se derogue la resolución), y responsabilizó a su espacio político de llevar adelante “desinformación” sobre el tarifazo. "En principio, en general, más de la mitad de lo que dicen eso son militantes que quieren asustar a la gente, son mentiras”, apuntó Iguacel, para quien "una gran cantidad, por lo menos lo que me han tocado revisar a mí, después terminan reconociendo que tenía una fuga de gas, que tenía una casa de 350 metros cuadrados".

Además dijo que "cuando uno mira el consumo anual, aún después del aumento del 34,7 por ciento, el 70 por ciento de los hogares pagará 700 pesos" en el promedio mensual de la factura de gas. Y remarcó que la factura representa "la mitad de lo que sale el cable", por lo cual "a partir de esta ecuación tarifaria, se puede empezar a invertir nuevamente".

En declaraciones a Radio Mitre, Iguacel fue más allá y dijo que pretende “uniformizar para que todos paguen el mismo precio de gas y la diferencia entre el que quiera ahorrar es que consuma menos o consuma más". Hace tres días había publicado un tuit con un hashtag de dudoso gusto, que entre cosas podría remitir al bolsillo de los usuarios.